Matilde Brandi, le gambe nude e lunghissime fanno impazzire tutti FOTO. La ex concorrente del Grande Fratello Vip ha pubblicato un post sui social in cui mostra ai propri followers tutta la bellezza delle sue forme.





La splendida ballerina ed ex concorrente del reality show si è mostrata su Instagram vestita solo con un body trasparente che fa intravedere le sue curve sensuali. I fan sono entusiasti, si scatena una pioggia di commenti sui social.

Matilde Brandi, le gambe nude e lunghissime fanno impazzire tutti. Si scatenano i commenti sui social

Si è mostrata così Matilde, a tutti i suoi fan sui social. Nel suo post la showgirl, coreografa e ballerina è ritratta mentre è seduta su una poltrona rossa, che contrasta con l’intenso blu sullo sfondo. La sua posa è molto sensuale poiché l’ex concorrente del Grande Fratello Vip indossa solo un body trasparente che fa intravedere le sue bellissime curve. Le gambe poi sono nude e si mostrano in tutta la loro tonicità.

A completare il look infine la Brandi indossa degli stivaletti di pelle con tacchi a spillo. Inutile dire che tutti i suoi followers sono rimasti entusiasti dello scatto. A corredo dell’immagine inoltre Matilde ha scritto: “L’informazione è potere!!! E IO SO TESORO!”.

I fan della Brandi si sono dimostrati entusiasti dello scatto e in pochissime ore hanno riempito di commenti positivi il post della showgirl. Piogge di cuori e di apprezzamenti di ogni genere infatti sono stati rivolti alla ballerina e in molti hanno notato l’incredibile sensualità della ex concorrente del reality show, ancora più evidente forse in questo momento in cui, come per sua stessa ammissione, la Brandi è tornata single.

