Madre sconfigge il Covid ma muore per il cancro: vede il figlio un’ultima volta

Una madre è riuscita a configgere il Covid e a salutare suo figlio per l’ultima volta, prima che un altro male terribile la portasse via.

L’insegnante di scuola elementare Jane Jones è morta all’età di 60 anni, con al fianco suo marito e i tre figli, Zach, Alex e Dan. La donna è stata coraggiosa ed ha lottato con il Covid-19, mentre combatteva contro un’altra malattia aggressiva. E’ venuta a mancare circondata dalla sua famiglia.

Jane Jones è stata una maestra alle scuole elementari per tutta la sua vita ed è venuta a mancare all’età di 60 anni in ospedale dopo aver contratto la polmonite, lasciando i suoi figli nella disperazione più totale. Zach, il secondogenito di 28 anni, ha detto che finalmente sua madre non soffriva più, dopo aver “lottato per troppo tempo“, in seguito alla diagnosi dell’anno precedente che la trovava positiva per un tumore all’intestino.

La tragica fine di una donna coraggiosa

Il 28enne Zach ha seguito le orme della madre Jane ed è diventato un insegnante. Il giovane ha raccontato che l’ultimo desiderio di sua madre è stato per i suoi figli di vivere appieno le loro vite. Zach, insieme ai fratelli Alex e Dan e al padre è stato in grado di dire addio a Jane stando al suo capezzale. “Penso davvero che ci abbia aspettati prima di dirci addio“, ha raccontato il ragazzo.

A Jane, originaria di Southport, era stato detto inizialmente di soffrire di diverticoli ma, durante un’operazione di routine per curare la sua condizione, il chirurgo ha trovato il tumore. Quando ha contratto il Coronavirus a novembre, è stata portata in ospedale ed è stata aiutata dal respiratore per oltre un mese. Per Natale la donna era migliorata e si era negativizzata, ma l’ha colpita la polmonite e i suoi intestini hanno improvvisamente iniziato a peggiorare. A fine gennaio la donna è venuta a mancare a causa delle complicazioni date dal Covid e dal tumore all’intestino. Il figlio Zach sta organizzando una raccolta fondi per il cancro all’intestino ed ha già raccolto 3 mila sterline.