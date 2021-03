Enrico Letta ha tre figli Giacomo, Francesco e Lorenzo: la loro storia. Scopriamo di più sulla vita privata dell’ex Presidente del Consiglio dei Ministri e ora nuovo Segretario del Partito Democratico.



Giacomo, Francesco e Lorenzo sono nati dall’amore di Letta con la sua seconda moglie, la giornalista Gianna Fregonara. Approfondiamo alcuni particolari sulla vita privata del nuovo Segretario del Partito Democratico.

Enrico Letta, Giacomo, Francesco e Lorenzo sono i figli del nuovo Segretario del PD

Classe 1966, l’ex premier Enrico Letta ha una lunga carriera nel mondo politico e accademico. Letta è stato infatti presidente del Consiglio dei Ministri nel nostro Paese da aprile 2013 a febbraio 2014. E’ stato inoltre europarlamentare dal 2004 al 2006, deputato fino al 2015 e oggi si appresta a svolgere il ruolo, dopo le dimissioni di Zingaretti, di Segretario del Pd. Ha diretto inoltre la Scuola di affari internazionali dell’istituto di studi politici di Parigi.

Nell’ambito della sua vita privata, sappiamo che Letta si è sposato una prima volta quando aveva solo 24 anni. Questo matrimonio però è purtroppo naufragato dopo soli 6 anni. L’ex premier ha successivamente incontrato la giornalista del Corriere della Sera Gianna Fregonara, che è divenuta sua moglie e madre dei suoi tre figli, Giacomo, Francesco e Lorenzo.

Il nuovo Segretario del Partito Democratico è stato sempre molto riservato per quanto attiene alla propria vita privata. Non si conoscono infatti molte informazioni in merito al suo rapporto con sua moglie e con i suoi tre figli. Certamente però la famiglia sembrerebbe essere un elemento fondamentale della vita dell’ex premier, che in questo periodo si appresta ad affrontare una nuova e impegnativa sfida a livello professionale.