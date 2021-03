Enrico Letta, chi è il padre Giorgio Letta: celebre matematico e accademico. Scopriamo di più sulla vita privata e sulla carriera professionale del padre dell’ex premier e ora segretario del Partito Democratico.





Classe 1936, Giorgio Letta fu un accademico e un matematico di origini abruzzesi. Avezzano fu infatti la sua città natale. Approfondiamo alcuni particolari della figura e della vita del genitore del politico.

Enrico Letta, chi è il padre dell’ex premier Giorgio Letta: scopriamo di più sulla sua vita e sulla sua carriera professionale

Giorgio Letta, padre del nuovo segretario del Partito Democratico, nacque in Abruzzo, precisamente ad Avezzano, nel 1936. Suo padre Vincenzo scampò per caso al terremoto della Marsica del 1915, quando aveva solo 12 anni, mentre sua madre, Maria, era figlia di un avvocato, presso lo studio del quale il padre Vincenzo svolse la pratica legale subito dopo la laurea.

Nel 1958 Giorgio si laureò in matematica all’Università di Pisa e successivamente frequentò la Scuola di perfezionamento in Matematica presso la Scuola normale superiore, conseguendo il diploma l’anno successivo.

Se vuoi conoscere tutte le notizie in tempo reale CLICCA QUI

Leggi anche –> Enrico Letta, il PD avrà lui come prossimo segretario: “Farò così” – VIDEO

Negli anni ’60, Giorgio Letta, all’Università di Monaco di Baviera, divenne borsista del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Mentre nel 1967 assunse l’incarico, presso l’Università di Pisa, di professore ordinario di calcolo delle probabilità. La sua carriera professionale terminò nel 2007, anno nel quale concluse, con il pensionamento, questo incarico accademico, ricevendo inoltre la nomina di professore emerito. Giorgio Letta è inoltre autore di numerose pubblicazioni negli ambiti di sua competenza.

Giorgio si è sposato con Anna Bianchi, dalla quale ha avuto suo figlio Enrico e il fratello Vincenzo.

Potrebbe interessarti anche –> Enrico Letta, chi è la moglie Gianna Fregonara: età, foto, carriera, curiosità

Leggi anche –> Enrico Letta ha tre figli Giacomo, Francesco e Lorenzo: la loro storia

Solo pochi mesi fa, il padre dell’ex premier ha avuto un brutto incidente. Giorgio Letta è stato infatti investito mentre si trovava ad attraversare la strada a Colignola, una frazione di San Giuliano Terme. Chiamati immediatamente i soccorsi, il padre del nuovo segretario del PD è stato trasportato in codice giallo al Pronto soccorso di Cisanello. Fortunatamente Giorgio Letta non ha riportato gravi conseguenze a causa dell’incidente nel quale è incorso.