Emma Marrone, il primo provino ad Amici: rimangono tutti senza parole

Emma Marrone, il primo provino ad Amici lascia tutti senza parole: ecco com’è andata davvero e cosa ha fatto Beppe Vessicchio.

Nelle ultime ore su YouTube è spuntato di nuovo fuori il video del primo provino di Emma Marrone ad Amici. L’artista, che oggi è una cantante di successo amatissima dal pubblico italiano, diverse volte ha raccontato il suo avvento in televisione nel programma di Maria De Filippi. La presentatrice, tra l’altro, negli anni è diventata una delle sue migliori amiche.

Emma Marrone, ecco cosa ha fatto Beppe Vessicchio durante il primo provino per Amici

Dopo la battaglia contro il cancro, Emma Marrone ha dedicato le sue giornate a promuovere i suoi nuovi brani e l’album “Fortuna”. In occasione del tour di promozione del disco ha più volte raccontato com’è andato il suo primo provino per Amici: “Sono passati dieci anni da quel casting ma ricordo ogni dettaglio”. Ad accompagnarla a Cinecittà per la prima volta furono i genitori, che una volta vista la quantità infinita di ragazzi in attesa di fare lo stesso provino le dissero: “Ma come faranno ad accorgersi di te?”. Per fortuna Emma non si è lasciata scoraggiare da quella triste osservazione, e quando è arrivato il suo turno ha cantato “I Maschi” di Gianna Nannini con amore e passione.

Potrebbe interessarti leggere anche —> Emma Marrone, la grave malattia che l’ha colpita: come sta oggi

Se vuoi seguire tutte le notizie scelte dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI!

Fondamentale per l’ingresso di Emma Marrone ad Amici è stato l’intervento del maestro Beppe Vessicchio, che all’epoca lavorava per il programma di Maria De Filippi e aveva il potere di far ammettere i ragazzi nella scuola nonostante il no dei professori. Con il tempo Emma Marrone e Maria De Filippi sono diventate grandi amiche, e non hanno mai nascosto il reciproco affetto: “Io quando non sto bene chiamo sempre Maria, l’unica che so che si butterebbe nel fuoco per me è lei” ha detto la cantante.