Elodie, l’epica lite ad Amici con l’insegnante Alex Braga VIDEO

Elodie ha sempre avuto un carattere molto combattivo e un modo di fare decisamente schietto: ne sa qualcosa il prof. di Amici Alex Braga.

Era il 2017 quando Elodie, allora 25enne praticamente sconosciuta, partecipò alla trasmissione Amici, condotta da Maria De Filippi su Canale 5. Durante le prove per una puntata serale, la cantante ebbe una pesante discussione con un professore della scuola, Alex Braga. Secondo quest’ultimo, lei non riusciva a esprimere tutto il suo potenziale, complice una certa riluttanza a superare i propri limiti. La risposta non tardò ad arrivare…

L’indimenticabile sfuriata di Elodie

“Come sta andando? Sei contenta di te?”, esordisce Braga nel video che riproponiamo qui di seguito. “Molto”, risponde Elodie. Il professore incalza: “Addirittura molto? Io non ho questa opinione. Io penso di continuare a vedere un enorme potenziale che non viene fuori e il fatto che tu sia contenta mi preoccupa molto… E’ la rappresentazione di un tuo stato interiore che forse non sa bene se vuole farlo questo lavoro”. E’ solo l’inizio di un’escalation di tensione.

La cantante è visibilmente insofferente alle parole del prof, che l’accusa di non voler lavorare su se stessa, come se non si rendesse conto della grande opportunità e della preziosa esperienza che sta vivendo in quel momento. Elodie a un certo punto sbotta: “Questa è la sua opinione. Io non so come lei possa dare una definizione di una persona in così poco tempo. Sentirmi dire questo, mi disturba”.

Elodie bolla come provocazioni le parole di Braga, il quale a quale sua volta, dopo averla sentita cantare, appare molto innervosito: “Tu non puoi giocare a nascondino con me, facendo finta di non capirmi. Io sono qua per aiutarti, per tirare fuori il meglio da te”. Lei incassa il colpo, irritata dal suo interlocutore ma forse anche da se stessa. Se è diventata l’artista che è oggi, però, forse lo deve anche a quelle punzecchiate…

