Greta Scarano, chi è l’ex compagno Michele Alhaique: età, foto, carriera

Greta Scarano, tutto quello che sappiamo sull’ex compagno Michele Alhaique: anche lui lavora come attore e regista.

Greta Scarano è uno dei volti più interessanti del panorama cinematografico italiano. Tra i suoi lavori più importanti ricordiamo quello in “Suburra”, dove interpretava Viola, in “Il nome della rosa” e nella miniserie “Speravo de morì prima”, una serie basata sull’autobiografia di Francesco Totti dove l’attrice interpreta Ilary Blasi.

Michele Alhaique: vita privata e carriera

Greta Scarano è nata a Roma il 27 agosto del 1986, e della sua vita privata non si sa molto. Oggi è fidanzata con il regista Sydney Sibilia, ma precedentemente ha avuto una lunga relazione con l’attore e regista Michele Alhaique.

Alhaique è nato a Roma il 31 dicembre del 1979. Dal 2000 al 2003 ha frequentato la Scuola Nazionale di Cinema del Centro sperimentale di cinematografia, con cui ha lavorato in alcuni cortometraggi. Nel frattempo ha partecipato anche ad alcune opere teatrali e ha realizzato diversi spot televisivi. Ottenne per la prima volta successo partecipando a “Grandi domani” e “Camera Cafè”, entrambe fiction trasmesse su Italia 1. Michele Alhaique è stato poi protagonista del film “Qualche nuvola” di Saverio Di Biagio, e co-protagonista nel film “Cavalli” di Michele Rho. Entrambi i film sono stati presentati alla 68ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia. Michele Alhaique, come scritto precedentemente, ha girato alcuni cortometraggi lavorando come regista. Ricordiamo “Chi decide cosa” (2007) e “Il torneo” (2008). La sua prima opera come regista cinematografico per il grande schermo è stato il film “Senza nessuna pietà”, presentato alla 71ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia e uscita nelle sale l’11 settembre 2014.