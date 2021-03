Greta Scarano, ecco chi è l’attrice romana amatissima dal pubblico: in pochi anni è arrivata al successo, i suoi ruoli sono stati importantissimi.

Dalla fiction al cinema, il curriculum di Greta Scarano è uno dei più interessanti del panorama cinematografico italiano. L’attrice italiana ha lavorato sia per il grande schermo che per la televisione, e tra i suoi ruoli più celebri si ricordano sopratutto quello in “Suburra” (interpretava Viola), in “Il nome della rosa” e nella miniserie “Speravo de morì prima”. Quest’ultima è una serie basata sull’autobiografia di Francesco Totti, “Un capitano”, dove Greta interpreta Ilary Blasi. Greta Scarano ha partecipato anche a “Il commissario Montalbano”, nell’episodio “Il Metodo Catalanotti”. La puntata è stata tratta dall’omonimo romanzo di Camilleri e Greta ha interpretato Antonia, una giovane collega del commissario: in televisione la ragazza farà entrare in crisi Montalbano, al punto da mettere in discussione le certezze della sua vita e l’amore per Livia, interpretata da Sonia Bergamaschi.

Greta Scarano: carriera e vita privata

Greta Scarano è nata a Roma il 27 agosto del 1986, ed oggi è una delle attrici più apprezzate dal pubblico italiano. Lei ha raccontato che la recitazione è stata la sua più grande passione fin da quando era molto piccola, e a questa passione ha dedicato tutta la sua vita. La Scarano ha infatti frequentato diversi corsi di recitazione, sia in Italia che negli Stati Uniti. La fama è arrivata nel 2007, quando lei aveva 21 anni, grazie alla soap opera “Un posto al sole”, in cui ha interpretato il ruolo di Sabrina Guarini. Negli stessi anni l’attrice ha preso parte anche a “R.I.S. – Delitti Imperfetti”, “Don Matteo” e “Distretto di Polizia”. Nel 2011 ha debuttato al cinema in “Qualche nuvola”, film presentato al Festival di Venezia. Greta Scarano ha recitato anche in “Squadra antimafia – Palermo oggi” e in “Senza nessuna pietà” nel 2014. Al cinema l’abbiamo vista anche in” La verità sta in cielo” nel 2016, “Smetto quando voglio – Masterclass”, “Smetto quando voglio – Ad Honorem” nel 2017 e “Diva!”, sempre nel 2017.

Della vita privata dell’attrice non si sa molto, ma sappiamo che è fidanzata con il regista Sydney Sibilia. Precedentemente ha avuto una lunga relazione con l’attore e regista Michele Alhaique, poi ovviamente finita.