Ancora una puntata scoppiettante per C’è posta per te: Maria De Filippi convince l’uomo a perdonare sua moglie dopo che l’ha tradito per due volte

Ancora una puntata ricca di colpi di scena a C’è Posta per te con Maria De Filippi protagonista assoluta ed è stata anche l’artefice della pace tra marito e moglie. Dopo 25 anni di matrimonio Enrico ed Elisabetta si sono separati dopo che quest’ultima lo aveva tradito per due volte. E così lo stesso uomo è andato via da casa lasciandola con i due figli, ma dopo il percorso dallo psicologo ha capito i suoi sbagli dopo che si è messa alla ricerca di nuove avventura sui social. E così la sua chiamata a C’é Posta per Te è soprattutto per tornare insieme a suo marito dopo i numerosi sbagli commessi in passato.

Leggi anche –> Belen di nuovo a C’è posta per te, panico in diretta: Maria De Filippi blocca tutto

C’è posta per te, i consigli di Maria De Filippi ad Enrico

Se vuoi seguire tutte le notizie scelte dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI

Subito la moglie ha chiesto scusa a più riprese al marito Enrico: “Amore mio, perdonami. Ho sbagliato e ti chiedo scusa. Ti ho spezzato il cuore, lo so, ma mi sono sentita spesso sola, indifesa, impaurita”. Poi ha aggiunto: “Ora non mi credi perché ti ho tradito più volte, ma mi manchi tanto. Mi manca la nostra vita insieme, prendermi cura di te, cucinarti le cose che ti piacciono, stare seduta assieme ai nostri figli sul divano a vedere un film”.

Leggi anche –> Stasera in tv C’è Posta per te: ospiti, sorprese, anticipazioni del 13 marzo

E così la stessa Maria De Filippi ha convinto Enrico con un discorso che ha convinto alla fine l’uomo: “Lei non ha aspettato che venissi a sapere del tradimento, ma te l’ha subito detto ed ora vuole rimettere le cose a posto. Chi di noi può sapere quale sia la cosa giusta da fare? Dobbiamo avere molta stima di coloro che riescono a perdonare. La sofferenza e, anche, il perdono fa parte della vita di tutti noi”. Infine, ha svelato: “Fregatene di quello che è considerato dagli altri giusto fare. Fa’ quello che senti sia giusto fare per te. Se la ami, fregatatene di quello che dice la tua famiglia”. Dopo i numerosi consigli della padrona di casa lo stesso uomo decide anche di aprire la busta per darle una seconda opportunità dopo gli sbagli del passato.