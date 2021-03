Ancora una volta Belen è stata protagonista indiscussa a C’è posta per te: panico in diretta tv con Maria De Filippi che è costretta a bloccare tutto

Protagonista indiscussa la showgirl argentina Belen Rodriguez, chiamata a C’è Posta per te da Luciana Littizzetto per racconti comici sulla vita sentimentale insieme a Veronica Peparini, Andreas Muller e Gemma Galgani. Ancora una volta ha messo in mostra la sua bellezza con un abito lungo color rosa e senza reggiseno che ha mandato in tilt i telespettatori. Una simpatia fuori dal comune mettendosi al gioco insieme alla Littizetto, ma ha dovuto attraversare anche diversi secondi ricchi di panico con Maria De Filippi che ha annunciato l’entrata di un ballerino.

La showgirl sudamericana ha cambiato subito faccia con chiaro riferimento all’ex marito Stefano De Martino, cresciuto proprio professionalmente nella scuola di Amici dalla De Filippi.

Belen impaurita a C’è posta per te, la crisi in diretta

In studio, invece, è entrato Andreas Muller, ex vincitore di Amici ed oggi fidanzato con Veronica Peparini. La coppia ha parlato della loro storia d’amore nonostante la differenza d’età con la donna di 50 anni e con lui appena la metà. Uno spavento incredibile per la modella, andata letteralmente nel panico all’annuncio di Maria De Filippi. L’addio con Stefano De Martino: i due stanno crescendo da separati il piccolo Santiago, ad un passo dal compiere otto anni. La puntata è stata registrata prima della sua seconda gravidanza: insieme ad Antonio Spinalbese aspetta la primogenita che si chiamerà Luna Marie.