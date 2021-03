Arisa, chi sono le sorelle Isabella e Sabrina: età, foto, il loro rapporto

Conosciamo meglio le sorelle di Arisa, Isabella e Sabrina Pippa: ecco tutte le curiosità sulle loro vite private

Arisa è tornata protagonista all’ultima edizione del Festival di Sanremo. La cantante lucana si è messo di nuovo in gioco sul palco dell’Ariston con “Potevi fare di più” venendo anche ospitata ad Amici di Maria De Filippi. La stessa celebre cantante lucana ha due sorelle di nome Isabella e Sabrina. Quest’ultima è la sorella minore di Rosalba Pippa, meglio conosciuta come Arisa, e si occupa di arte dopo il diploma all’Istituto artistico di Potenza. Successivamente è arrivata la laurea al Politecnico di Milano diventando al giorno d’oggi visual designer e junior graphic designer. Da tre anni è una dipendente della Neni Studio di Berlino, azienda che si occupa di strategia della comunicazione visiva, sviluppando contenuti per i social media.

Arisa, le curiosità sulla sorella Isabella

La famiglia Pippa è sempre molto unita con Arisa che ha sempre pubblicato filmati e scatti insieme alle sorelle. L’altra si chiama Isabella, che non appare mai sul suo profilo Instagram, ma si vede come sia appassionata di cucina e lavora come nutrizionista: come secondo lavoro è uno health coach. La stessa cantante lucana ritrova sempre pace e serenità quando torna a casa dopo i numerosi impegni per lavoro.