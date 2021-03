Aiello, perché ha urlato così tanto a Sanremo: la verità sull’accaduto

Aiello è tornato a parlare del suo urlo sul palco dell’Ariston al Festival di Sanremo: tutta la verità svelato durante la sua intervista

Ancora protagonista Aiello con un nuovo disco uscito dopo il Festival di Sanremo dal titolo “Meridionale” con dieci brani, compreso quello portato all’Ariston intitolato ‘Ora‘. Ai microfoni di Leggo.it lo stesso cantante originario di Cosenza ha tirato le somme dopo l’edizione del Festival di Sanremo 2021: “Non posso che dire essere stato positivo. Nel bene e nel male. Sono arrivato lì, capace di alzare al massimo venti chili e mi sono ritrovato a sollevarne 100. Non sono diventato un body builder, ma sono più forte”.

Aiello, il motivo del suo urlo a Sanremo

Successivamente lo stesso cantante Aiello ha svelato il motivo del suo urlo durante la sua prima esibizione a Sanremo: “Ho trascorso la settimana sotto cortisone per una forma influenzale, ma non è mia intenzione mettere le mani avanti per l’imperfezione. Ero anche emozionato, questa è la verità”. Poi ha aggiunto: “Così ho portato una storia che mi bloccava da due anni. Ho sempre sognato di fare musica da quando ero piccolo con autografi, foto, followers, che sono contorti stupendi…”.

Infine lo stesso cantante ha rivelato tutta la sua felicità dopo anche : “Quando canto, metto tutto me stesso. E quell’urlo, che è diventato anche divertente con la mia faccia in primo piano attaccata alla telecamera, era davvero di dolore. La macchina del Festival non la conoscevo, è un altro conto viverla. A me interessava esserci, con tutto me stesso. Tengo tanto a questo disco”. Il suo filmato con l’urlo a Sanremo è diventato virale con numerosi meme ovunque che ha fatto il giro dei social e del web.