Aiello fidanzato con Laura Torrisi? Cosa c’è stato e cosa c’è di vero

Aiello è stato protagonista al Festival di Sanremo con il brano ‘Ora’: cosa c’è di vero del suo possibile flirt con l’attrice Laura Torrisi?

Novità interessanti per quanto riguarda la vita privata di Aiello. Il cantante, originario di Cosenza, è stato protagonista all’ultimo Festival di Sanremo con il brano ‘Ora’ diventando anche virale durante la sua esibizione con un urlo in primo piano con la sua faccia attaccata alla telecamera. Negli ultimi anni ha riscosso tanto successo con diversi brani, come per esempio ‘Vienimi (a ballare)’. La sua sfera personale è sempre stata molto intima, ma nelle ultime settimane è spuntato un suo possibile flirt con la celebre attrice Laura Torrisi, ex moglie del regista ed attore Leonardo Pieraccioni, dal quale ha avuto anche una figlia di nome Martina. La stessa donna è stata legata sentimentalmente al pilota di rally Luca Betti. Con Aiello si sono scambiati più di qualche like sui social con l’attrice che è innamorata delle sue canzoni.

Aiello fidanzato con Laura Torrisi, nessuna conferma

Al momento non ci sarebbero conferme o smentite ufficiali con il cantante che ha spesso dichiarato ai microfoni di Skytg24: “Le canzoni non sono ispirate a una sola ragazza, ma a una serie di situazioni che ho vissuto, di amori differenti e contrastanti, diversi colori”. Attualmente si tratterebbero soltanto di voci per quanto riguarda la vita privata di Aiello: nei prossimi giorni lo stesso cantante calabrese potrebbe così annunciare l’inizio della sua nuova storia d’amore.