Verissimo, anticipazioni di oggi 13 marzo: ospiti, novità e colpi di scena

Da non perdere oggi, sabato 13 marzo, l’appuntamento con Verissimo in onda ancora una volta su Canale5 a partire dalle 16: gli ospiti e le anticipazioni

Un nuovo appuntamento con Verissimo oggi sabato 13 marzo in onda su Canale5 a partire dalle 16. Tanti ospiti importanti, tra cui la celebre attrice romana, Sabrina Ferilli, che sarà protagonista con la fiction Svegliati amore mio in onda su Canale5. E così parlerà dalla sua vita privata e non solo a partire dagli inizi nel 1989 come doppiatrice e dal 2011 è sposata con Flavio Cattaneo. Al momento la coppia non ha ancora figli e così l’attrice aveva anche rivelato: “Non mi sono sentita di fare figli, ho tentato di adottarne uno, ma non è arrivato. Alla fine le cose sono andate come dovevano andare e non ne ho fatto una malattia. I paragoni con gli altri non mi sono mai interessati realmente”.

Successivamente arriverà in studio da Silvia Toffanin la cantante reduce da Sanremo 2021, Orietta Berti, che parlerà delle sue emozioni sul palco del Festival dopo tantissimi anni dall’ultima volta. Inoltre, dal 1966 al 2021, è stata protagonista a dodici festival di Sanremo.

Verissimo, tutte le curiosità di oggi 13 marzo 2021

A Verissimo oggi sarà anche il turno della presentatrice Mediaset moglie di Francesco Totti, Ilary Blasi, che sarà la conduttrice della nuova edizione dell’Isola dei Famosi. Nella giornata di ieri, 12 marzo, Gianni Agnelli, avrebbe compiuto 100 anni e così per commemorare la memoria de ‘L’avvocato’ parlerà ai microfoni di Verissimo, Ginevra Elkann, ricordando suo nonno. Infine, toccherà anche al marciatore italiano, Alex Schwazer, che è stato assolto dall’accusa di doping dal Tribunale di Bolzano ed è pronto a riscattarsi dopo numerosi anni con accuse orribili.