Uomini e Donne, anticipazioni: Gemma Galgani cade e scoppia in lacrime

Nell’ultima registrazione di Uomini e Donne, Gemma Galgani è caduta dalle scale ed è scoppiata in lacrime per l’addio di Maurizio.

La registrazione di ieri pomeriggio è cominciata con lo spazio dedicato a Gemma Galgani. Maria De Filippi ha mostrato in un primo momento le clip dei confessionali della dama torinese in cui questa diceva di essere molto emozionata all’idea di rivedere Maurizio. I due si sono visti per un’esterna ed hanno cenato insieme. A differenza dei primi incontri sembra che qualcosa sia cambiato, i due hanno trovato un dialogo e a fine serata è scattato un abbraccio e un bacio a stampo.

Concluse le clip è stato il momento dell’ingresso di Gemma Galgani in studio, ma prima che finisse le scale la dama ha perso l’equilibrio ed è caduta. Maria si è preoccupata e si è avvicinata a lei per sincerarsi delle sue condizioni. Quando si è alzata ha notato che si era strappata le calze e sbucciata le ginocchia, quindi l’ha invitata a farsi medicare e a cambiare i collant. Poco dopo l’incidente ha preso la parola Tina Cipollari, la quale ha rassicurato lo studio spiegando che se si è rialzata così presto non si è trattato di nulla di grave, quindi ci ha scherzato su generando l’ilarità di tutti i presenti.

Maurizio abbandona lo studio, Gemma Galgani in lacrime prova a fermarlo

Mentre Gemma si faceva medicare, ad entrare in studio è stato il cavaliere Maurizio. Questo ha raccontato la bella serata passata insieme a Gemma, ma si è visto attaccare da Tina e Gianni, i quali sostengono che tra i due non ci sia attrazione fisica nonostante il bacio a stampo. Il cavaliere ha smentito le parole dei due opinionisti, ma alla fine risentito per gli attacchi ha deciso di lasciare lo studio.

Gemma ha assistito a distanza alla discussione e quando ha capito che Maurizio non avrebbe proseguito l’avventura a Uomini e Donne è scoppiata a piangere e lo ha rincorso nel tentativo di fargli cambiare idea. L’uomo, però, è stato inflessibile, le ha detto che l’attacco degli opinionisti l’ha fatto sentire sotto pressione e che la situazione non lo fa stare sereno.