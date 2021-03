Stefano Bollani, chi è l’ex moglie Petra Magoni: cantante, la loro storia

Tra i grandi amori del compositore Stefano Bollani c’è sicuramente l’ex moglie Petra Magoni, virtuosa cantante jazz

Petra Magoni è una nota attrice e cantante, nata a Pisa nel 1972. La donna vive di musica fin dalla tenera età, iniziando a cantare durante l’infanzia in un coro di voci bianche e per diversi anni continua a bazzicare tra vari gruppi vocali. Studia canto al conservatorio di Livorno e all’Istituto Pontificio di Musica Sacra di Milano, specializzandosi in musica antica con Alan Curtis. Dopo aver gravitato nel mondo della musica antica ed operistica, Petra Magoni arriva nell’universo del rock e inizia a cantare con la band pisana Senza Freni, con cui va anche a Sanremo nel 1995 e nel 1996. Nel 2003 incontra il contrabbassista e compositore Ferruccio Spinetti e insieme creano il progetto Musica Nuda. Il loro primo album, intitolato come il loro due, esce nel 2004 e da allora hanno continuato a fare musica in giro per il mondo, ottenendo anche moltissimi premi e riconoscimenti.

La relazione tra Stefano Bollani e Petra Magoni

Petra Magoni conobbe Stefano Bollani a Livorno nel 2000, durante un concerto di Irene Grandi. All’epoca Petra abitava a Pisa, mentre il pianista stava a Firenze ed era venuto in città solo per salutare la collega e amica, Irene Grandi. Durante un’intervista, la Magoni ha detto quale sia stata la prima impressione sul noto pianista: “Sembrava un tipo troppo agitato per i miei gusti“. Dopo questo primo non programmato rendezvous, Petra e Stefano hanno anche lavorato insieme sui testi di Riondino per il Presepe. Durante la loro relazione, Stefano Bollani e Petra Magoni hanno avuto due figli: Leone e Frida, che è cieca dalla nascita. Nonostante la loro relazione si sia conclusa, tra il compositore e la cantante sembra essere rimasto un ottimo rapporto, sia personale che professionale. Infatti, Petra era andata ospite con Ferruccio Spinetti al programma dell’ex marito Sostiene Bollani – Reloaded, in onda su Rai 3.Qui i MusicaNuda, insieme a Stefano Bollani, si sono esibiti in una reinterpretazione magistrale di Splendido Splendente, grande capolavoro di Donatella Rettore.

