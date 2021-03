Stasera in tv C’è Posta per te: ospiti, sorprese, anticipazioni del 13 marzo

Stasera in tv, sabato 13 marzo, andrà in onda l’ultima puntata di C’è Posta per te. Scopriamo quali saranno gli ospiti presenti questa sera.

Siamo arrivati alla puntata finale della ventiquattresima edizione di “C’è Posta per te“, che andrà in onda questa sera sabato 13 marzo 2021. Maria De Filippi questa sera saluterà il suo fedele pubblico e gli darà appuntamento al prossimo anno.

Questa sera andrà in onda l’ultimo appuntamento con la ventiquattresima edizione di “C’è Posta per te 2021“. L’episodio segnerà la fine di una stagione ricca di grandi successi e splendide storie raccontate. A partire da sabato 20 marzo 2021, la regina di Canale 5 Maria De Filippi terrà compagnia al suo pubblico con il Serale di “Amici 20“. C’è Posta non si concluderà con una puntata best of o con un episodio speciale per scoprire come sono andare alcune delle storie raccontate, ma terminerà questa sera.

C’è Posta per te, episodio finale: chi sono gli ospiti

Per il suo episodio finale, “C’è Posta per te” avrà come ospiti due donne straordinarie: la bravissima comica Luciana Littizzetto e una delle cantanti italiane più amate, Alessandra Amoroso. Durante la ventiquattresima stagione del programma, Maria De Filippi ha avuto con sé amici e colleghi come Paolo Bonolis, Gerry Scotti o Sabrina Ferilli. Ma anche calciatori e attori di fama mondiale come Can Yaman.

Le sorprese e le storie raccontate durante quest’ultima stagione di “C’è Posta per te” sono incredibili e, in quest’ultimo appuntamento Luciana Littizzetto invierà la posta a Gemma Galgani, l’amata dama del Trono Over di “Uomini e Donne“. Poi arriverà in studio una delle interpreti più amate, che ha iniziato la sua carriera proprio nel talent show di Maria De Filippi, “Amici“, Alessandra Amoroso.