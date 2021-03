Sofia Viscardi, chi è la mamma Celeste Morozzi: età, foto, vita privata

Alla giovanissima scrittrice Sofia Viscardi, l’estro creativo scorre nelle vene fin da quando è nata, grazie alla mamma Celeste Morozzi

Sofia Viscardi è nata a Milano l’11 maggio del 1998 ed è una giovanissima youtuber e scrittrice. Alle spalle ha già la pubblicazione del romanzo Succede, da cui è stato tratto un omonimo film nel 2018, seguito poi dal suo secondo romanzo intitolato Abbastanza. Ma Sofia Viscardi ha sempre vissuto d’arte, grazie anche a sua mamma: Celeste Morozzi. Infatti, la donna è cugina dell’attrice fiorentina Vittoria Puccini (1981) e della rapper, conduttrice radiofonica e televisiva Orsola Branzi (1970), meglio nota come la Pina. Chissà se queste parentele di stampo artistico abbiano mai influenzato Sofia Viscardi nell’intraprendere una carriera da scrittrice. Ma cerchiamo di capire chi sia la Celeste Morozzi, la quale è sempre stata molto supportiva nei confronti delle scelte di vita della figlia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da celestemorozzi (@celestemorozzi)

Potrebbe interessarti anche leggere –> Sofia Viscardi, chi è la famosa youtuber e scrittrice: età, foto, video, carriera

Celeste Morozzi è la mamma di Sofia Viscardi

In un’intervista Celeste Morozzi, 48 anni, ha ricordato con affetto il momento in cui le si sono rotte le acque e stava per dare alla luce sua figlia, Sofia Viscardi. Era il 1998 e Celeste era nella terrazza di casa, tranquillamente adagiata sul dondolo, mentre rimirava il cielo. Portata d’urgenza in ospedale, la Morozzi ha dato alla luce Sofia dopo diverse ore di travaglio. La mamma di Sofia ha dichiarato: “Durante la gravidanza eravamo indecisi se chiamarla Nina o Sofia. Mi è bastato guardarla per sapere quale nome darle. […] Direi che ha sempre avuto un’attitudine da adulta“. Celeste lavora nel mondo della comunicazione e, in particolare, è Direttrice delle Global Communications per Plan C Official. Riguardo la sua vita privata, la donna ha affermato: “Una mia cugina fa l’attrice [Vittoria Puccini], un’altra la deejay [Orsola Branzi]. Per il mio lavoro sia io che il mio compagno abbiamo sempre avuto a che fare con persone famose e penso che questo abbia aiutato Sofia a non sentirsi ‘speciale’ soltanto perché la riconoscono in tanti“.

Potrebbe interessarti anche leggere –> Corrado Formigli, chi è la moglie Stella: età, foto, carriera, vita privata