Scopre il tradimento del fidanzato dal videocitofono, il video è virale

Scopre il tradimento del fidanzato. La donna fa il video della scena. Scopriamo insieme cos’è successo e perché è diventato virale.

La sfortunata protagonista di questa vicenda ha deciso di mettere in atto una piccola vendetta contro il suo fidanzato.

Una scoperta tragicomica che però ha suscitato l’ilarità del web. Tutto grazie alle riprese della telecamera del campanello. Ecco cos’è successo.

Scopre il tradimento del fidanzato: ecco come ha deciso di vendicarsi

I campanelli con telecamera sono molto vantaggiosi per svariati motivi. Si può vedere chiaramente chi sta citofonando senza alzarsi dalla sedia o anche se non siamo in casa. E’ proprio grazie a questa possibilità che la vittima del tradimento ha scoperto cosa faceva il suo fidanzato in sua assenza.



Charley, così si chiama la sfortunata protagonista dell’accaduto, ha deciso di condividere il tutto sul web. Il video è stato visto quasi un milione di volte. “Quando grazie al campanello scopri che il tuo fidanzato ti tradisce“. Ecco come la donna ha deciso di descrive la breve clip.

Gli utenti di Tik Tok sono letteralmente impazziti e i messaggi di sostegno sono stati eguagliato da quelli di ilarità. A pochi minuti dalla pubblicazione c’erano già più di 27mila likes e quasi 700 commenti. “Sei troppo per lui, comunque spero che tu l’abbia lasciato”, “Spero che trovi qualcuno che lo tratti come ha fatto con te”. Questi sono alcuni dei commenti degli utenti.

Dal video si vede chiaramente il fidanzato di Charley essere abbracciato più volte da una donna sconosciuta. Delle prove così evidenti non avranno sicuramente retto a delle possibili giustificazioni. L’autrice del video ha poi specificato che tra lei e l’ormai ex è finita.