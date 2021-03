Padre muore, l’ultimo desiderio per il figlio rimasto completamente solo

Amici e familiari del ragazzo stanno raccogliendo fondi per il suo futuro, così da poter soddisfare l’ultimo desiderio di suo padre

Un padre, morto di cancro lo scorso febbraio, ha chiesto alla famiglia e agli amici se avessero potuto aiutare a realizzare il suo ultimo desiderio e cioè che suo figlio potesse avere un futuro luminoso. Il bambino si chiama Kacper Zdunek, ha 16 anni e, nel giro di 8 mesi, ha perso entrambi i genitori. Ora è accudito da un tutore e da un amico di famiglia, mentre coloro che erano vicini al padre si stanno radunando per raccogliere fondi per lui. Queste persone sperano di riuscire a dargli la possibilità di avere una certa sicurezza finanziaria, e di vivere il sogno suo e dei suoi genitori di andare all’università e avere un futuro. Kacper viveva con sua madre, Ania Zoltowska, e suo padre, Gracjan Zdunek, nel borgo londinese di Hackney, prima della loro straziante morte.

Anche in punto di morte il padre di Kacper pensa al figlio

Gracjan e Ania sono arrivanti in Gran Bretagna dalla Polonia nel 2001 e hanno lavorato sodo per sé e per il loro unico figlio. Tragicamente, all’inizio del 2020 a Gracjan fu diagnosticato un cancro terminale molto aggressivo e iniziò la chemioterapia. Questa notizia distrusse Ania, che non riuscì a sopportare il dolore per l’imminente perdita del marito e si tolse la vita nel giugno 2020. Anjum Chowdhery, amico della famiglia ed esecutore testamentario, sta raccogliendo fondi per Kacper, insieme al tutore del ragazzo e ad altri due amici della famiglia.

Anjum ha detto: “Gracjan, essendo un grande amico non voleva gravare su nessuno, mi ha solo chiesto di rimanere in contatto con Kacper e di aiutarlo, se avesse avuto bisogno. […] Questa raccolta fondi è per il nostro coraggioso Kacper, un ragazzo sempre così tranquillo, timido, studioso e brillante. È un bambino premuroso e amorevole, che so avere il cuore completamente spezzato perché gli mancano sua madre e suo padre. […] Si tratta di cercare di dargli quello per cui i suoi genitori hanno lavorato sodo: una buona istruzione, un futuro. Come Gracjan stesso mi ha detto ‘Non voglio che mio figlio a serva ai tavoli come me, voglio di più per lui e lo farà’“.

