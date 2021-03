Otis Paterlini, chi è il figlio di Orietta Berti: vita privata, foto, lavoro

Conosciamo meglio Otis Paterlini: età, lavoro e vita privata del figlio della cantante che ha partecipato all’ultimo Sanremo Orietta Berti.

Orietta Berti ha sorpreso tutti all’ultimo Sanremo mostrandosi in forma invidiabile e mettendo in mostra una tecnica di canto eccezionale. Sappiamo che la cantante è sposata ormai da tantissimi anni con Osvaldo Paterlini, un uomo che ama alla follia e con il quale ha creato una meravigliosa famiglia. Dal loro amore nel 1975 è nato il primogenito Omar e nel 1980 il secondo figlio Otis. Il fatto che i due figli abbiano un nome che comincia per “O” non è una semplice casualità, ma una scelta dei due genitori per continuare la tradizione di famiglia.

Tra i due figli di Orietta Berti, Otis è quello più conosciuto, nonostante abbia scelto una carriera totalmente diversa da quella della madre. Diplomato in ragioneria e laureato in Scienze della Comunicazione (con una tesi dedicata proprio alla carriera della madre), il ragazzo si è dedicato sin da adolescente al Basket, sport nel quale è diventato professionista.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Leggi anche ->Orietta Berti, a Sanremo le è successo di tutto: inseguita anche dai vigili

Otis Paterlini, la vita privata

Conosciuto dunque dagli amanti del basket in quanto giocatore professionista, Otis è noto anche nel mondo dello spettacolo come riflesso della notorietà della madre. Ciò nonostante il figlio più piccolo di Orietta e Osvaldo ci tiene alla propria privacy e sulla sua vita privata si conosce veramente poco. Sui social, inoltre, non è molto attivo: possiede solo un account Facebook e lo aggiorna di rado.

Leggi anche ->Orietta Berti, chi è il figlio Omar Paterlini: età, foto, cosa fa nella vita

Sappiamo però che è sposato con Lia Chiari, psicologa e assistente sociale che oggi lavora al Tribunale di Parma. Dal loro amore è nata la piccola Olivia (il cui nome comincia rigorosamente per “O” per tramandare la tradizione familiare), prima nipotina di Orietta Berti. La cantante è letteralmente impazzita per la piccola e non manca occasione per condividere post e foto che la riguardano.