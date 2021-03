Oroscopo del giorno: previsioni astrali di domenica 14 Marzo 2021

By

Il weekend sta per giungere al termine. Ecco a voi le previsioni dell’oroscopo per la giornata di domenica 14 Marzo 2021.

Marzo si sta oramai avvicinando alla metà dei suoi giorni, e siamo tutti curiosi di scoprire cosa avrà in serbo per noi la giornata di oggi. Che cosa ci riserveranno gli astri? Quali segni zodiacali saranno baciati dalla fortuna e quali no? È il momento di fidarsi ciecamente del proprio istinto e buttarsi? Scopriamo insieme le previsioni dell’oroscopo per ogni segno zodiacale di domenica 14 Marzo 2021.

Domenica 14 Marzo 2021: previsioni dell’oroscopo per ogni segno

Ariete. Durante la giornata di oggi la Luna sarà dalla vostra parte e vi aiuterà ad affrontare tutte le avversità. Sul lavoro sarete un vulcano di idee e presto riuscirete a far capire a tutti quanto realmente valete, forza e coraggio!

Toro. Il weekend è stato per voi piuttosto pesante ed oggi finalmente è arrivato il momento di tirare un sospiro di sollievo. Sarete carichi di energia e potrete utilizzarla per dedicarvi alla cura della vostra casa e della vostra persona.

Gemelli. Giove e Saturno saranno dalla vostra parte durante la giornata di oggi e vi regaleranno la grinta necessaria per lasciarvi andare. In amore sarebbe meglio pazientare ancora un po’ mentre sul lavoro via libera, lasciate lavorare la vostra fantasia.

Cancro. Durante la giornata di oggi qualche perplessità potrebbe tediarvi un po’ più del dovuto, ma non temete presto riuscirete a fare chiarezza. La stanchezza sta cominciando a farsi sentire, cercate di assecondare i vostri bisogni e di non strafare.

Leone. È in arrivo per voi un periodo di positività ed estremo benessere, perciò tenetevi pronti a dare il massimo. In amore si prevedono importanti cambiamenti mentre sul lavoro riuscirete finalmente a dimostrare di che pasta siete fatti.

Vergine. Qualche ripensamento durante la giornata di oggi. Potreste rivalutare alcune decisioni prese in passato ed elaborare nuove soluzioni. Qualche ostacolo sul lavoro, sarete troppo distratti per concludere affari importanti.

Bilancia. La giornata di oggi sarà per voi straripante di impegni e voi potreste sentirvi più nervosi e sotto pressione del solito. Cercate di sbrigare entro la prima metà della giornata le questioni più tediose in modo da potervi rilassare dopo pranzo.

Scorpione. La giornata di oggi sarà per voi carica di soddisfazioni personali e finalmente potrete cogliervi qualche sassolino dalla scarpa. Concedetevi una pausa senza troppi ripensamenti, è il momento di raccogliere i frutti del vostro duro lavoro.

Sagittario. Qualche nuvola grigia potrebbe oscurare il vostro cielo sereno durante la giornata di oggi, vi sentirete più sensibili del solito perciò fate attenzione. Pesate bene le parole da utilizzare, potreste ferire qualcuno involontariamente.

Capricorno. Durante le prossime ore potrete finalmente lasciarvi andare, e trascorrere una giornata all’insegna del romanticismo. È tempo di concedersi a nuove avventure e di intraprendere senza paura un nuovo percorso che vi regalerà soddisfazioni.

Aquario. Finalmente riuscirete a lasciarvi alle spalle il rimorso ed il senso di colpa una volta per tutte. Voltare pagina ed andare avanti è il consiglio migliore per quel che riguarda la giornata di oggi. Ricordate che vivere nel passato non è mai la scelta giusta.

Pesci. La giornata di oggi sarà per voi carica di opportunità, cercate di coglierne il più possibile. I tempi sono maturi per la riflessione e per fare chiarezza sui vostri prossimi obiettivi. Rimboccatevi le maniche!

Si ricorda ai lettori che la rubrica dell’oroscopo non ha alcuna valenza scientifica. Il fine unico degli articoli è quello di dilettare i curiosi.