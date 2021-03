Orietta Berti, la malattia del marito Osvaldo: “Ha perso 16Kg”, come sta ora

News Orietta Berti marito, il suo amato Osvaldo Partelini ha dovuto affrontare un momento terribile che gli ha lasciato grossi strascichi.

Orietta Berti ed il marito Osvaldo Partelini si amano da una vita intera. Proprio questo amore, e quelli come il loro, lei ha celebrato con il suo brano presentato al Festival di Sanremo 2021 e dal titolo esemplificativo ‘Quando ti sei innamorato’. I due hanno vissuto anni ed anni insieme molto belli, ma non sono mancate anche le difficoltà. Specialmente in tempi recenti, a causa del Coronavirus.

Il virus ha colpito l’uomo, 78 anni, e come la stessa Orietta Berti ha raccontato sul marito, quest’ultimo ha perso ben 16 chili. C’è stata anche una conseguenza fisica più grave, con Osvaldo che ha perso anche la funzionalità di un occhio. Nel racconto che ‘l’Usignolo di Cadriago’ fa in merito alle condizioni di salute del proprio consorte, e che vengono riportate da Gossip e Tv, si nota la grande commozione che Orietta nutre per il proprio, inseparabile compagno di vita. Tra l’altro ci sono state anche delle problematiche all’udito, che sempre per via del virus è sparito provvisoriamente.

Orietta Berti marito, Osvaldo fortemente debilitato dal Covid

Ora lui sta riacquistando la capacità di sentire mentre per la vista non si può fare nulla. Prima di risultare positivo e di dovere affrontare un ricovero in ospedale, Osvaldo Partelini già stava facendo i conti con delle patologie in corso. L’azione nefasta del Covid ha fatto il resto. Come ben noto, la malattia attecchisce maggiormente in soggetti che presentano un apparato immunitario già provato.

Il marito di Orietta Berti poi soffriva da tempo di problemi alla vista, che questa condizione gli ha reso ulteriormente deficitaria. Questo fu il motivo che lo costrinse a rinunciare al ruolo di manager di sua moglie. La coppia si è sposata nel 1957 e ha avuto due figli, nati tra gli anni ’70 e ’80, Otis ed Omar. Entrambi con la lettera ‘O’ di Osvaldo come iniziale dei loro nomi.