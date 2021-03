Orietta Berti, chi è il figlio Omar Paterlini: età, foto, cosa fa nella vita

Orietta Berti con il marito Osvaldo ha due figli: Omar e Otis Paterlini. Scopriamo cosa fanno i figli della famosa cantante.

Orietta Berti, che è reduce dalla 75esima edizione del “Festival di Sanremo“, ha sposato il marito Osvaldo Paterlini nel 1967. Da quel matrimonio sono nati due figli, Omar e Otis.

Omar e Otis Paterlini sono conosciuti dal pubblico del piccolo schermo per essere i figli della famosa cantante Orietta Berti e dell’amato marito Osvaldo. Il più piccolo dei due fratelli, Otis, è nato nel 1980 ed è il più famoso dei figli dell’artista. Nonostante abbia intrapreso una carriera completamente diversa da quella della madre, è conosciuto per essere un giocatore professionista di basket. Si è diplomato con indirizzo di ragioneria e si è laureato in Scienze della Comunicazione, realizzando una tesi proprio sulla madre Orietta Berti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Orietta Berti (@bertiorietta)

Omar Paterlini, cosa fa il figlio di Orietta Berti

Otis Paterlini è sposato con una donna di nome Lia e i due hanno scelto di mantenere la tradizione familiare, dando alla loro prima figlia un nome che inizia con la lettera O: Olivia. Il fratello maggiore di Otis, Omar, è nato nel 1975 e a differenza del fratello è molto riservato e non si hanno tante informazioni su di lui. Ha ereditato la passione per la musica dalla madre e suona la chitarra in una band musicale.

Omar Paterlini non ha mai voluto entrare a far parte del mondo dello spettacolo ed ha sempre scelto di restare in disparte. Non sembra avere dei profili social, ma di lui si sa che ha una grande passione per la musica, che ha evidentemente ereditato dalla madre. Al contrario del fratello più piccolo Otis, non accompagna la madre nei suoi tour, ma i due sono molto legati e Orietta Berti ha il completo sostegno della sua famiglia e dei suoi figli.