Marco Liorni commosso in diretta: “Non ce l’ha fatta a superare il Covid”

Un altro brutto annuncio per la scomparsa per Covid: l’annuncio in diretta di Marco Liorni durante l’ultima puntata di Italia Sì

Un’altra brutta notizia arrivata nella giornata di oggi per un addio per Covid. Il conduttore di Italia Sì, Marco Lioni, ha fatto il suo annuncio durante l’ultima puntata andata in onda oggi. Addio al re del liscio, Raoul Casadei, che è morto questa mattina all’ospedale Bufalini di Cesena. Tanti i successi durante la sua carriera come Simpatia, La mazurka di periferia, Romagna e Sangiovese, Romagna Capitale e Tavola grande: dopo due settimane di Covid non ce l’ha fatta all’età di 83 anni.

Marco Liorni, l’ultimo saluto a Raoul Casadei in diretta tv

E così durante la puntata di oggi di Italia sì è arrivato l’annuncio di Marco Liorni: “Non ce l’ha fatta a battere il virus. Raoul era ricoverato in ospedale dal 2 marzo”. Poi in collegamento dall’Ospedale di Cesena ha rivelato: “Oggi la città ha perso uno dei suoi figli migliori. Raoul ha emesso il suo ultimo ruggito, come ha detto il figlio Mirko, che lo ha definito un leone per come ha affrontato la vita. Ho incontrato il suo biografo, mi ha detto di averlo visto per l’ultima volta alla fine di febbraio, stava bene e continuava a dedicarsi alle sue passioni”. Infine, l’ultimo saluto in diretta tv: “Sembrava che stesse andando meglio, ma alla fine la malattia ha avuto la meglio su di lui”.