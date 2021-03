Mamma Ilary Blasi, avete mai visto Daniela Serafini? Si somigliano molto

Ilary Blasi, la presentatrice tv è una fotocopia della mamma Daniela Serafini: la donna è stata fondamentale per la sua carriera.

Ilary Blasi è la famosissima moglie del calciatore Francesco Totti. Durante gli anni di celebrità Ilary ha sempre dimostrato di essere una brava mamma per la famiglia che ha costruito, ma anche una brava figlia. La conduttrice tv, infatti, è rimasta molto attaccata anche alla madre Daniela e al padre Roberto, così come alle sue due sorelle Melory e Silvia.

Daniela Serafini: carriera e vita privata della mamma di Ilary Blasi

La parlantina e la bellezza Ilary Blasi le ha ereditate dalle madre, Daniela Serafini. Le tre figlie assomigliano alla donna in modo davvero impressionante, come si può notare dalle fotografie condivise sui social dalle tre figlie. Daniela, oltre ad essere una donna molto bella, è anche molto elegante. A differenza di Ilary la signora Daniela Serafini vive molto lontano dal mondo dello spettacolo, e lavora come “semplice” vigilessa per le strade di Roma. È ovviamente sposata con Roberto Blasi, padre di Silvia, Ilary e Melroy.

La famiglia Blasi è davvero molto unita, e i genitori hanno sempre incoraggiato Ilary a seguire il suo sogno lavorativo. È stata mamma Daniela, infatti, ad accompagnare la figlia al suo primo provino per entrare nel mondo dello spettacolo. Non tutti sanno che da bambina Ilary ha preso parte ad uno spot della Balocco, per poi iniziare il suo percorso professionale da adulta in qualità di Letterina del programma “Passaparola”, condotto da Gerry Scotti.