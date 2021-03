Come è andata Luna Rossa, risultati race 5 e 6 contro New Zealand

Una sfida emozionante tra Luna Rossa e New Zealand con colpi di scena durante la quinta e sesta regata della Coppa America: i dettagli

Ancora colpi di scena durante la 36esima edizione della Coppa America con un equilibrio totale. E così il risultato è in perfetta parità con il 3-3 tra Luna Rossa e il team New Zealand dopo la quinta e sesta regata. La prima se l’è aggiudicata Luna Rossa, mentre in quella successiva Burling è molto più rapido per arrivare sulla linea. Fin dall’inizio la barca italiana controlla ogni singolo movimenti coprendo le virate dei neozelandesi giocando anche con il vento. E così Luna Rossa non scende mai sotto i 18” quelli finali sulla linea.

Così nell’intervista ufficiale di Checco Bruni ha rivelato tutte le novità: “Team New Zealand più performante e più veloce; se guardiamo le cifre, ma alle volte potrebbe non bastare”. Poi ha aggiunto: “Abbiamo navigato molto meglio di ieri, non commettendo errori. E Jimmy ha fatto una grandissima partenza che è sempre un bel vantaggio in queste regate”.

Luna Rossa, i dettagli della sesta regata contro New Zealand

Nella seconda regata di giornata l’imbarcazione Luna Rossa arriva in ritardo con Te Rehutai che accumula in pochi secondi un vantaggio importante con più di 400 metri. Così i neozelandesi procedono dritto senza pressione con la barca italiana che non può nulla con un ritardo al primo cancello di ben 51”. Il risultato è quello di 3-3 con un perfetto equilibrio, così domenica ci saranno ancora altre due race: servono 7 successi per trionfare nella 36edizione della Coppa America.