Luciana Littizzetto insegnante alle scuole medie: come è diventata famosa

Da “semplice” insegnante a star televisiva: è questa la parabola compiuta da Luciana Littizzetto, bravissima comica (e non solo). Ripercorriamola più da vicino.

La carriera di Luciana Littizzetto, uno dei nomi più in vista nel mondo dello spettacolo italiano, è iniziata con un diploma in pianoforte al Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino e una laurea in lettere che le ha offerto la possibilità di insegnare musica nelle scuole medie. Nel dettaglio, ha insegnato alla Scuola media statale Carlo Levi per ben nove anni. Lei, però, ha sempre portato avanti parallelamente lo studio di recitazione. Tra il 1988 e il 1990 ha frequentato la scuola di recitazione dell’Istituto d’arte e spettacolo al circolo Dravelli di Moncalieri e l’anno dopo ha ottenuto il suo primo ruolo con Avanzi. Quando è arrivata la sua occasione, non ha più lasciato il palcoscenico per tornare alla vita precedente.

Il segreto della popolarità di Luciana Littizzetto

Dai racconti d’infanzia di Luciana Littizzetto emerge una bambina determinata a farsi conoscere e amare dal grande pubblico e che, diventata donna, ha iniziato a studiare e impegnarsi per seguire i suoi sogni fino a raggiungerli. Ci è senz’altro riuscita: l’ex professoressa ha fatto innamorare il pubblico televisivo e quello cinematografico senza distinzione di età, sesso, livello di istruzione o di altro tipo. La svolta per lei è arrivata nel 1997, quando dopo anni di gavetta è entrata nel cast di Zelig: da allora non si è più fermata.

Luciana Littizzetto ha dimostrato sul campo di sapersi adattare a diversi palcoscenici, sfruttando sempre la sua arma migliore: grande carica energetica e molta simpatia unita ad una grande spontaneità, con quel suo volto da eterna ragazzina. Il resto è noto: nel corso della sua ormai lunga e brillante carriera ha partecipato a programmi televisivi, ha interpretato ruoli cinematografici, ha scritto molti libri.

