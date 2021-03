Incendio in casa, la tragica scoperta dei Vigili del Fuoco

A seguito di un incendio in casa, l’intervento compiuto dai pompieri si conclude in dramma. Cosa e dove è successo nel cuore della notte.

Incendio in casa, con dramma annesso. Il tutto succede in Toscana, nella piccola località di Prato. Si tratta di un Comune situato in provincia di Prato, dove si è reso necessario l’intervento da parte dei Vigili del Fuoco. Le fiamme hanno divorato una abitazione appena prima dell’una di notte di sabato 13 marzo 2021.

I pompieri, una volta penetrati nella casa finita in poco tempo preda di un rogo, si sono subito diretti verso la camera da letto. Il fuoco è divampato proprio da qui, e per la precisione proprio tra le lenzuola dove si trovava una donna. Purtroppo lei non ce l’ha fatta. Si tratta di una 67enne che viveva da sola. Nel breve volgere di pochi minuti l’incendio in casa si è esteso agli altri arredi. Non si sa se il decesso della donna sia avvenuto per via di possibili ustioni riportate nella circostanza. Oppure se la stessa abbia inalato una quantità eccessiva di fumo tale da portarla al soffocamento.

Incendio in casa, si indaga sulle cause del rogo

I pompieri l’hanno trovata così, con il loro arrivo urgente sollecitato da alcuni vicini di casa, allarmatissimi per la vista delle fiamme. L’Autorità Giudiziaria ha disposto il sequestro della salma e lo svolgimento di un esame autoptico sul cadavere. Su quanto avvenuto stanno conducendo una indagine i carabinieri di stanza nella caserma di Vaiano.

Occorre stabilire le cause dell’incendio, che in situazioni come questa è riconducibile di solito a due precise circostanze. Molto spesso le fiamme traggono origine o da un corto circuito oppure da una sigaretta o simili lasciati inavvertitamente accesi. Cosa che, specialmente se accade a letto, dà modo alle fiamme di divampare nel giro di pochissimi secondi. Le distrazioni possono essere fatali allo stesso modo di uno sfortunato ed improvviso guasto.