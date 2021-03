Guia Soncini, chi è: età, storia e carriera della giornalista bolognese

Guia Soncini è una delle più note e importanti giornaliste italiane, conosciamola meglio: età, carriera e vita privata.

Tra le giornaliste italiane, Guia Soncini è una di quelle che è riuscita a superare i confini nazionali grazie alla pubblicazione dei suoi romanzi. Scrittrice di talento, Guia è nata a Bologna il 19 ottobre del 1972 e questa è una delle poche informazioni che abbiamo su di lei. Sappiamo inoltre che ha cominciato a lavorare come giornalista nel 1995 e che ha pubblicato il suo primo libro, Elementi di capitalismo amoroso, nel 2008 grazie a Rizzoli.

Per quanto riguarda la sua carriera, è noto che ha collaborato in questi anni con numerosi quotidiani e riviste e che continua a farlo tuttora. Da qualche tempo a questa parte è anche autrice giornaliera di articoli sul sito Linkiesta, dove cura la rubrica L’Avvelenata. Possiede un blog personale (Guiasoncini.com) nel quale mette parte del suo lavoro. Proprio il blog dovrebbe essere fonte di notizie riguardanti carriera e pubblicazioni, ma la scrittrice preferisce raccontare di sé e non di ciò che ha fatto, tra l’altro non prendendosi mai troppo sul serio.

Guia Soncini, chi è la giornalista

La sua scrittura è spesso dotata di una venatura ironica e provocatoria, uno stile che la caratterizza al punto da renderla riconoscibile da poche righe. Per quanto riguarda il suo lavoro editoriale, dopo il primo scritto ha deciso di auto pubblicarsi sfruttando la possibilità offerta da Amazon di mettere online le proprie opere in versione telematica. La visibilità offerta dal gigante delle spedizioni ha fatto sì che i suoi scritto fossero conosciuti anche all’estero e tutte le sue pubblicazioni sono tradotte anche in inglese.

Amante del proprio lavoro e appassionata da sempre di letteratura, romanzi, cinema e scrittura, Soncini nella breve descrizione che fa di sé sul blog spiega di avere il terrore: “all’idea di trovarsi, un giorno, costretta a cercare un lavoro vero”. Tempo addietro ha ingaggiato una lotta con Wikipedia per via di alcune affermazioni non veritiere riguardanti la sua carriera e le sue opinioni. Noi ci limitiamo a scrivere il poco che emerge online su di lei, nella speranza di non aver commesso lo stesso errore dell’enciclopedia aperta a tutti.