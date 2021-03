Ginevra Elkann, chi è la nipote di Gianni Agnelli: età, foto, lavoro, curiosità

Conosciamo meglio la nipote di Gianni Agnelli, Ginevra Elkann: ecco tutte le curiosità sulla sua carriera e vita privata

Ginevra Elkann è nata a Londra il 24 settembre 1979 ed è una produttrice cinematografica. Nipote di Gianni Agnelli, è la figlia di Margherita Agnelli e di Alain Elkann, sorella di John Elkann e di Lapo Elkann ed è cresciuta in giro tra l’Inghilterra, Francia e Brasile, per poi tornare in Italia vivendo tra Roma e Torino. Inoltre, nella sua carriera ha lavorato per Knopf Publishing di New York e Miramax a Londra, producendo diversi cortometraggi. Successivamente è stata assistente alla regia Bernardo Bertolucci per il film L’assedio e assistente video di Anthony Minghella per il film Il talento di Mr. Ripley. Successivamente si è laureata all’Università Americana di Parigi con un Master in Regia Cinematografica alla London Film School.

Ginevra Elkann, le curiosità sulla nipote di Gianni Agnelli

Nel 2009 ha avuto la brillante idea di fondare la casa di produzione Caspian Films, che ha prodotto e realizzato il lungometraggio Frontier Blues del regista iraniano Babak Jalali selezionato al Festival international des cinémas d’Asia di Vesoul del 2010 e per il Concorso Internazionale del 62º Festival del Cinema di Locarno. Ha posato per la fotografa Deborah Turbeville e per la campagna di Oviesse abbigliamento 2010/2011. Nel 2012 ha fondato la casa di distribuzione cinematografica Good Films con Francesco Melzi d’Eril, Luigi Musini e Lorenzo Mieli.

Nel 2009 a sposato a Marrakech con rito cattolico, Giovanni Gaetani dell’Aquila d’Aragona: dalla loro unione sono nati tre figli Giacomo, Pietro e Marcella. Sul suo profilo Instagram può vantare circa 10mila follower pubblicando scatti della sua vita privata: l’ultimo è dedicato al nonno Gianni Agnelli, che avrebbe compiuto il 12 marzo 2021 ben 100 anni.