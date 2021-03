Gianni Morandi rischia l’operazione chirurgica: le sue condizioni oggi

Sebbene sembrasse stare meglio, Gianni Morandi non è ancora del tutto fuori pericolo e i medici stanno valutando se operarlo o meno

Dopo il brutto incidente che ha visto protagonista Gianni Morandi, 76 anni, nel tardo pomeriggio di giovedì 11 marzo, il cantante bolognese rimane ancora in ospedale. Apparentemente, Morandi era nei terreni vicino casa sua, subito fuori Bologna, ad occuparsi di alcune sterpaglie da bruciare. Mentre era impegnato in questa operazione, l’eterno ragazzino è scivolato, finendo nel fuoco. Non avendo protezioni adeguate, Gianni Morandi si è ustionato gravemente viso, gambe e braccia. I soccorsi sono subito intervenuti, portando il cantate prima all’Ospedale Maggiore di Bologna, dove ha ricevuto le prime cure, per poi trasferirlo al Centro grandi ustionati di Cesena. Da quello che dicono i medici, sebbene le ustioni siano parecchio gravi ed estese su diverse parti del corpo, Morandi non sembra comunque essere in pericolo di vita. Nonostante ciò, i dottori stanno decidendo se operarlo o meno.

Come sta Gianni Morandi?

L’Azienda Unità Sanitaria Locale (AUSL) della Romagna ha pubblicato un altro bollettino modico sulle condizioni di salute di Gianni Morandi. Viene riportato: “La seconda notte di degenza è trascorsa tranquilla e il suo decorso è regolare e i medici proseguono con i trattamenti“. Sebbene il cantante sembri tranquillo, i medici che lo hanno in cura si stanno consultando per capire se sia il caso procedere con un’operazione. Infatti, le ustioni riportate sono tutte di secondo e terzo grado. Un’operazione potrebbe scongiurare possibili complicazioni future, soprattutto alla mano destra, che è l’arto maggiormente ustionato. Tuttavia, per il momento questa è solo un’ipotesi, non abbiamo certezze se l’intervento verrà programmato o meno. I dottori comunque cercando di tranquillizzare sia la famiglia che i fan del cantante: “Se l’è vista brutta, ma non c’è da preoccuparsi è in buone mani e guarirà presto“. Gli auguriamo una pronta guarigione.

