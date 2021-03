Genoa – Udinese Serie A TIM: streaming DAZN, formazioni, precedenti

Il match tra Genoa e Udinese è in programma stasera per la Serie A TIM: streaming DAZN in diretta e in tv, dove vederla.

Nessuna tregua per il calcio italiano: dopo le sfide delle due italiane in Europa League, con il Milan che è uscito imbattuto dall’Old Trafford contro il Manchester United e la Roma che ha travolto gli avversari dello Shakhtar Donetsk con un secco tre a zero, già nel pomeriggio di ieri è stato tempo di Serie A.

Leggi anche –> Serse Cosmi, chi è il figlio 27enne Edoardo: “Da sempre al mio fianco”

Ad aprire le danze sono state dunque ieri Lazio e Atalanta, le due squadre poi impegnate nell’infrasettimanale di Champions League. Entrambe hanno avuto la meglio contro le neo promosse Crotone e Spezia. Altri tre gli anticipi di oggi: dopo il rocambolesco 3-2 del Sassuolo a Verona, alle 18 la Fiorentina ha travolto il Benevento, mentre alle 20.45 è il momento del posticipo tra Genoa e Udinese. Il match del sabato sera viene trasmesso solo su Dazn.

Leggi anche –> Cristiano Ronaldo, la replica alle critiche: “Nella vita conta rialzarsi”

Se vuoi seguire tutte le notizie scelte dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI

Precedenti di Genoa – Udinese e dove vedere in tv e streaming

La partita di questa sera allo Stadio Luigi Ferraris di Genova è solo su Dazn, al contrario non sarà trasmesso sui canali a pagamento di Sky. Segui live Genoa e Udinese su DAZN. Attiva ora il tuo abbonamento a 9,99€/mese. Per gli abbonati al servizio, è visibile anche su DAZN1 al canale 209 della piattaforma Sky. Con DAZN tutta la Serie BKT IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND: abbonati subito!

Bilancio delle 26 sfide di Serie A giocate in Liguria che vede prevalere il Genoa nei confronti dei bianconeri dell’Udinese. Infatti, i rossoblù conducono nelle statistiche con 12 successi, 9 pareggi e 5 affermazioni della squadra ospite. Bilancio estremamente negativo se guardiamo alle ultime cinque annate di Serie A. Il Genoa infatti non ha vinto nessuna delle ultime nove gare di massimo campionato contro l’Udinese, riportando nel parziale 3 pareggi e ben 6 sconfitte.

Genoa e Udinese, le due squadre in campo: le formazioni

Ballardini e Gotti stanno sciogliendo gli ultimi dubbi in vista della partita di questa sera. Ecco le formazioni: