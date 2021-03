Galli spaventa tutti: “La terza ondata farà molti morti, serve vaccinare”

Massimo Galli, responsabile del reparto malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano, ha lanciato un nuovo allarme per il Coronavirus

Saranno altre settimane intense per milioni di italiani che dovranno così affrontare nuove restrizioni in vista di Pasqua. E così è tornato a parlare anche Massimo Galli, responsabile del reparto malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano, che ha svelato ai microfoni dell’Adnkronos Salute: “E’ fondamentale cercare di fermare una terza ondata, potente, che farà molti morti e che, in larga misura, è già partita”. Poi ha aggiunto: “Serve vaccinare, vaccinare, vaccinare. Soprattutto ora quando la pandemia sta di nuovo collezionando numeri importanti: ciò che importa sopra ogni cosa è proteggersi”.

Per quanto riguarda il vaccino AstraZeneca ha rivelato: “Ha dato comunque una prestazione più che sufficiente per garantire una risposta immunitaria alla grande maggioranza delle persone giovani e sane o alle meno giovani ma in buona salute. Personalmente, se non l’avessi già fatto, e se mi avessero proposto oggi di fare il vaccino AstraZeneca, l’avrei fatto senza esitazione”.