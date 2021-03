Francesco Vecchi, chi è il giornalista: età, foto, carriera e vita privata

Francesco Vecchi è un giornalista, conduttore televisivo e scrittore italiano. Scopriamo di più sulla sua carriera e la sua vita privata.

Francesco Vecchi è nato a Milano il 7 luglio 1982 e si è diplomato presso il Liceo classico Giuseppe Parini. Ha conseguito la laurea all’Università commerciale Luigi Bocconi, in Discipline Economiche e Sociali. I suoi studi lo hanno portato a viaggiare a lungo.

Ha trascorso periodi di studio in Germania, a Kiel, nello Schleswig-Holstein e negli Stati Uniti presso la Wharton School of the University of Pennsylvania. Per l’Università Bocconi, invece, ha lavorato come assistente e ricercatore di Guido Tabellini. Francesco Vecchi ha collaborato come giornalista sportivo a Radio Capital nel 2002, per passare poi nella redazione sportiva di Mediaset dal 2004 al 2013, seguendo come inviato il Campionato mondiale di calcio 2010 in Sudafrica, il Campionato europeo del 2012 in Ucraina e Polonia e tutte le finali di Champions League dal 2010 al 2013.

Francesco Vecchi, la carriera e la vita privata

Francesco Vecchi ha lavorato per anni alla trasmissione “Controcampo” e per “Sportmediaset XXL“. Dal 2013 si occupa di attualità per TGcom24 e ha condotto Prima Pagina sotto la direzione di Clemente Mimun al TG5. Dal 2016, è conduttore assieme a Federica Panicucci di “Mattino Cinque“. Come giornalista ha collaborato anche con il quotidiano Libero, Videonews, Linkiesta.it e il Corriere della Sera.

Si è occupato di risoluzioni di crisi mediatiche e della gestione dei rapporti con giornali e televisioni. La carriera di Francesco Vecchi come scrittore continua sia sui quotidiani che con i romanzi. Nel 2019 è uscito il suo ultimo libro dal titolo “I figli del Debito – Come i nostri padri ci hanno rubato il futuro“. Lo scrittore tiene molto alla sua vita privata, ma com’è stato fatto sapere da Federica Panicucci durante la trasmissione che il suo collega si è sposato durante l’epidemia da Coronavirus, in una cerimonia per pochi intimi.