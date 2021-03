Corrado Formigli, chi è la moglie Stella: età, foto, carriera, vita privata

Il giornalista Corrado Formigli è una delle voci più interessanti degli ultimi anni, ma scopriamo qualcosa di più sulla sua vita privata

Nato a Napoli nel 1968, Corrado Formigli inizia la carriera giornalistica presso il quotidiano Paese Sera, alla fine degli anni Ottanta a Firenze. Durante gli anni universitari studia giurisprudenza e si trasferisce a Londra, capitale della Gran Bretagna. Negli anni Novanta lavora sia per Rai che per Mediaset, anche come inviato in territori di guerra quali l’Albania, l’Algeria, il Kosovo e il Sudafrica. L’11 settembre 2001 si trova a New York e, nei giorni successivi, ha documentato quanto accaduto nella Grande Mela. Successivamente decide di dedicarsi principalmente al Medio Oriente, raccontando quanto stava succedendo in determinate zone calde del mondo. Dal 2011 è autore e conduttore del talk show politico Piazzapulita, in onda su La7 in prima serata. Attualmente non solo lavora per La7, ma lavora anche per Sky TG 24 e per la Rai, in cui collabora ad Annozero insieme a Michele Santoro. Ma cosa sappiamo della sua vita privata?

Moglie e figli di Corrado Formigli

Non abbiamo molte informazioni sulla vita privata del giornalista Corrado Formigli. Il conduttore di Piazzapulita è sempre stato molto attento a mantenere un certo riserbo sulla sua vita privata. Infatti, anche sui suoi profili Facebook e Instagram non appare quasi nulla che non abbia a che fare con l’ambito lavorativo. Nonostante il tentativo di tenere il grande pubblico all’oscuro, c’è qualcosa che comunque sappiamo. Corrado Formigli è sposato con la giornalista e apprendista blogger, Stella Prudente. Lei scrive per l’Internazionale e, prima di questo impiego, aveva lavorato per diversi anni nel campo della diplomazia estera soprattutto per l’azienda Askanews (l’ex Apcom). Anche la Prudente ha comunque fatto una gavetta di tutto rispetto: ha lavorato per Il Messaggero, dove si è occupata di politica interna e Vaticano, e ha scritto anche sulle testate Sette e Il manifesto. Inoltre, la moglie di Corrado Formigli è stata anche caporedattrice a Pubblico. I due giornalisti sono diventati genitori per la prima volta nel 2009, quando hanno avuto la primogenita Viola. Nel 2011, invece, è nata loro una seconda figlia, che hanno deciso di chiamare Sofia.

