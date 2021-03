Captain Phillips – Attacco in mare aperto: trama, curiosità, cast

Captain Phillips – Attacco in mare aperto. Un film per gli amanti delle emozioni forti. Ecco cosa sapere: trama, cast e curiosità.

Captain Phillips andrà in onda proprio questa sera, sabato13 marzo, in prima serata. Una pellicola del 2013 che riesce sempre a regalare tante emozioni grazie al brillante lavoro del regista Paul Greengrass.

Un cast di tutto rispetto che vede come attore di punta il grande Tom Hanks. Il film nasce dall’adattamento del libro “Il dovere di un capitano” di Phillips. Scopriamo di più sulla trama e sveliamo alcune anticipazioni.

Captain Phillips – Attacco in mare aperto: ecco tutto quello che c’è da sapere

La vicenda è ambientata nell’aprile del 2009 e si sviluppa dal dirottamento di una nave mercantile. Più precisamente si tratta di una nave da carico americana, un evento mai capitato in 200 anni di storia. Dopo l’uscita il film ha incassato ben 208 milioni di dollari: 107 negli Usa e 1.6 milioni di euro solo in Italia.

La nave porta container americana Maersk Alabama, comandata dal capitano Richard Phillips, verrà attaccata da un gruppo armato di pirati somali. L’uomo era stato costretto a lasciare moglie e figli per prendere parte a una spedizione umanitaria.

Mentre l’imbarcazione era al largo di Mogadiscio, viene attaccata per ben due volte dai pirati somali. Phillips tenterà ogni cosa pur di salvare il suo equipaggio e non ci penserà due volte a offrirsi come ostaggio degli assalitori. Mentre si trova ostaggio sulla scialuppa con i pirati cercherà senza successo di mettersi in salvo. Per sapere come andrà a finire dovremo aspettare questa sera.

Chi non potrà sintonizzarsi sul Rai 1, potrà vedere il film in live streaming su Rai Play. Ci sono però altre opzioni. La pellicola è disponibile anche su Netflix, Now Tv e Sky On Demand. Si può anche noleggiare o acquistare su Rakuten, Chili, Prime Video Store, Apple, TIMVision, Google Play e YouTube. La scelta è davvero molto ampia.