Arisa in diretta ad Amici, Maria De Filippi stronca gli allievi: “Andate a casa”

Ancora protagonista Arisa ospite ad Amici con un’esibizione da urlo. Così la stessa Maria De Filippi ha spiazzato tutti a sorpresa

Un’altra esibizione da urlo per Arisa. Dopo il Festival di Sanremo 2021 la stessa cantante si è esibita in studio da Amici con un pomeriggio da urlo sotto gli occhi attenti di Maria De Filippi. Dopo la performance da urlo con un acuto davvero incredibile che ha meravigliato tutti in studio, la stessa padrona di casa ha spiazzato tutti con un’uscita davvero decisiva nei confronti degli attuali concorrenti del talent in onda su Canale 5.

Arisa Amici, Maria De Filippi spiazza tutti

Così dopo l’esibizione di Arisa la stessa De Filippi si è rivolta agli attuali allievi di Amici: “Dopo questo, la maggior parte di voi può prendere le proprie felpe e andarsene…”. La sua uscita non è passata inosservato con il filmato di Trash Italiano che ha fatto ancora una volta il giro del web. E così sono arrivati numerosi commenti da parte dei fan, come per esempio uno che ha scritto: “Si chiama onestà intellettuale; un altro ancora ha aggiunto: “Maria l’ha toccata pianissimo”. Un pomeriggio da protagonista per la cantante lucana che ha allietato tutti con la sua esibizione ad Amici dopo il Festival di Sanremo 2021.