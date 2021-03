Amici, chi è Serena Marchese: la ballerina ammessa al serale

La nuova edizione di Amici riserva grandi sorprese, chi è Serena Marchese: la ballerina ammessa al serale da Alessandra Celentano.

Sarà presente anche al serale della ventesima edizione di Amici di Maria De Filippi la giovane ballerina siciliana classe 2000, Serena Marchese. Attiva sul suo profilo Instagram, dove ha qualcosa come 30mila follower, la ragazza non è peraltro una presenza nuova sul piccolo schermo. Tra gli altri, si è esibita in un passo a due sul palcoscenico di Domenica In.

Leggi anche –> Amici 20, anticipazioni e curiosità: chi passerà al serale?

In seguito, partecipa anche al programma “Sicilia Cabaret” trasmesso su Rai Due e nella sua carriera ha avuto anche la grande occasione di ballare in un concerto del cantante pop tenorile, Andrea Bocelli, sicuramente uno degli artisti italiani più amati al mondo. Insomma, la nuova concorrente di Amici di Maria De Filippi ha già fatto una certa gavetta.

Leggi anche –> Amici, scelti gli allievi del serale di Maria De Filippi: la lista

Se vuoi seguire tutte le notizie scelte dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI

Cosa sapere su Serena Marchese, la ballerina di Amici pupilla di Alessandra Celentano

Nel programma condotto da Maria De Filippi, sulla sua strada ha trovato un osso duro come Alessandra Celentano, attuale docente di ballo. Nonostante non sia mai stata “morbida” con i suoi allievi, la Celentano ha addirittura chiesto di fare un’eccezione per Serena Marchese, facendole evitare di entrare in sfida, poiché convintissima del suo talento. Dunque ha chiarito che la sua pupilla avrebbe a suo avviso certamente battuto sia Martina Middili che Rosa di Grazia.

Nel giornaliero di ieri, 12 marzo, per la giovane ballerina siciliana è arrivata dunque l’incredibile e comunque attesa notizia. La ballerina Serena Marchese ha avuto la bella notizia direttamente dalla maestra Alessandra Celentano. Questa prima le ha fatto i suoi migliori complimenti per quanto fatto fino a quel momento, quindi la ragazza ha potuto leggere direttamente sul tabellone del grande schermo la notizia della sua ammissione al serale. Per lei, dunque, il percorso continua.