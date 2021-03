Alex Schwarzer, chi è la moglie Kathrin Freund: età, foto, carriera

Conosciamo un po’ meglio la moglie dell’ex atleta olimpionico Alex Schwarzer, chi è Kathrin Freund; età, vita privata e carriera.

Di recente Alex Schwarzer è stato riabilitato dal Tribunale di Bolzano. Lo sportivo aveva vissuto un dramma personale nel 2012 quando era stato squalificato una prima volta per doping ed era rimasto fermo fino al 2016. Non appena tornato alle gare agonistiche, l’atleta è stato coinvolto in una seconda indagine per doping che ha messo fine alla sua carriera agonistica. Un dramma professionale che lo ha abbattuto, anche perché ha sempre sostenuto di non aver fatto ricorso a sostanze dopanti.

Sono passati 5 anni prima che una sentenza gli desse ragione appurando che il fatto non sussisteva. In questo lasso di tempo Alex ha trovato l’amore: separatosi dalla fidanzata storica, Carolina Kostner, dopo la prima squalifica per doping, Schwarzer si è innamorato una seconda volta nel 2016 quando ha conosciuto Kathrin Freund. La donna gli è stata vicina dopo la seconda squalifica e gli ha dato la forza di andare avanti e perorare la sua causa.

Kathrin Freund, chi è la moglie di Alex Schwarzer

I due hanno deciso di convolare a nozze lo stesso anno in cui si sono messi insieme e quello successivo hanno accolto la loro primogenita Ida. La vita coniugale procede a gonfie vele e dopo la bella sentenza che ha chiuso un incubo personale durato troppo a lungo va anche meglio. Kathrin si occupa di gestire un centro per la cura dell’estetica insieme alla sorella Silke, un’attività che le piace e le dà grandi soddisfazioni. Nel corso di un’intervista concessa qualche tempo fa da Schwarzer, l’ex atleta olimpionico aveva sottolineato l’importanza della moglie nella sua vita e aggiunto: “Mi godo questi momenti indimenticabili. È Ida la mia nuova forza, le racconterò la mia storia”.