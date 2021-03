Victoria Cabello compie 46 anni: che fine ha fatto la conduttrice?

La conduttrice Victoria Cabello compie oggi 46 anni: scopriamo cosa fa oggi e quali sono i suoi progetti presenti e futuri.

Proprio oggi 12 marzo 2021, la conduttrice Victoria Cabello compie 46 anni. Divenuta famosa tra i più giovani grazie alla conduzione di vari programmi su Mtv, Victoria ha continuato la sua ascesa nei consensi con il programma Victor Victoria su La 7 ed ha raggiunto l’apice della notorietà quando nel 2002 è entrata a far parte del cast de Le Iene. Nel programma di inchiesta di Mediaset si occupava principalmente di interviste ai personaggi noti del mondo dello spettacolo, comprese star di grandezza mondiale come George Clooney o Woody Allen.

La sua notorietà era diventata tale da permetterle di essere scelta nel 2006 per co-condurre il Festival di Sanremo. Dopo i ritorni ad Mtv e La7, sempre per condurre il suo programma storico Victor Victoria, la Cabello viene scelta da Sky per fare da giudice per il talent musicale X-Factor nel 2014. Conclusa questa esperienza si allontana dalle scene, salvo tornare saltuariamente con delle interviste o dei format che non le impieghino troppo tempo e dedizione. Dal 2014 al 2017 è addirittura sparita dal palinsesto televisivo, lasciando i suoi fan senza una spiegazione.

Victoria Cabello, che fine ha fatto la conduttrice

Proprio alla fine del 2017, la conduttrice ha spiegato in un’intervista di essere stata costretta a lasciare la televisione per curare la malattia di Lyme. In quel periodo è tornata brevemente in tv per l’intervista ad uno dei personaggi musicali del momento con Introducing Fabri Fibra with Victoria Cabello, con la quale il rapper milanese ha presentato al pubblico il nono album Fenomeno. Nello stesso periodo ha cominciato a condurre per l’emittente Dea Junior, la striscia quotidiana Aspettando Monchhichi, che precede la messa in onda del famoso cartone animato.

Lo scorso anno Victoria ha presentato su Amazon Prime la raccolta fondi per la Croce Rossa Italiana nel periodo immediatamente successivo al lockdown, inoltre è stata scelta tra le celebrità dell’ebook Domani ti scrivo in cui ha raccontato come ha vissuto la quarantena. Attualmente non si conoscono i suoi progetti per il 2021 e per i prossimi anni.