Uomo sopravvissuto come in un film: “Ha mangiato insetti e bevuto sudore”

La vicenda rocambolesca di un uomo sopravvissuto dopo un incidente tremendo. Chiunque altro al suo posto non ce l’avrebbe fatta.

Uomo sopravvissuto, in maniera decisamente incredibile, a qualcosa che probabilmente avrebbe ucciso in diversi altri. La storia di Jonathan Ceplecha fa davvero scalpore. Questo individuo era rimasto intrappolato sotto ad un albero a seguito della caduta improvvisa del grosso arbusto. Centrato in pieno, Jonathan non aveva possibilità di liberarsi, con le gambe incastrate sotto ad un enorme tronco.

Leggi anche –> Vaccino Astrazeneca, “morire dopo averlo assunto non prova nulla”

Per quattro giorni interminabili ed estenuanti lui è rimasto così, nella località di Redwood Falls, nello stato americano del Minnesota. E per evitare le conseguenze letali dell’inedia, l’uomo sopravvissuto ha mangiato piante ed insetti e bevuto il suo stesso sudore. L’incidente è avvenuto quando lui era intento a tagliare alcune querce nel retro di casa sua. Un albero alla fine lo ha immobilizzato, impedendogli in qualsiasi modo di attirare i soccorsi. Questo è costato all’uomo la frattura di entrambe le gambe e delle lesioni al busto. Tra l’altro lui viveva da solo ed era sprovvisto di telefono cellulare. Questa vicenda è accaduto il 27 agosto 2020 ma solo ora è diventata di pubblico dominio. Per tirare avanti Jonathan ha anche sperato nella pioggia, bevendo l’acqua che impregnava i suoi vestiti. Poi dormiva coprendosi la testa con la maglia, per scampare agli insetti.

Leggi anche –> Approvano il farmaco, ma Leo non ha più tempo: morto a 1 anno di Sma

Uomo sopravvissuto, come si sono accorti di cosa gli era successo

Di questa storia se ne è saputo tramite una pagina di raccolta fondi per ottenere aiuto. La descrizione fatta parla di grossi sforzi compiuti dall’uomo per conservare la sua stessa sanità mentale. Essendo molto credente, l’uomo sopravvissuto ha speso parte dei suoi lunghi giorni pregando. Per fortuna la sua ex moglie ha scoperto cosa fosse accaduto, dopo che la donna si era preoccupata della sparizione improvvisa di lui. Dalla donna ha avuto un figlio, Miles.

Se vuoi seguire tutte le notizie scelte dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI

Leggi anche –> Chi l’ha visto, l’ex marito che vuole uccidere la moglie a tutti i costi FOTO

Subito è scattato un ricovero urgente in ospedale con tanto di intervento chirurgico e di degenza in terapia intensiva. Ancora oggi Jonathan è in riabilitazione ma sembra che sia riuscito a salvare le gambe. Ci vorrà però molto tempo ancora prima che possa riprendersi del tutto. In passato ha svolto il ruolo di insegnante dopo avere prestato servizio nei Marines.