Uomini e Donne, colpi di scena tra addii, ritorni e scelte improvvise

A ‘Uomini e Donne’ i telespettatori assistono alle vicende dei vari protagonisti. C’è la rivincita di Gemma e molto altro.

Uomini e Donne, come di consueto, occupa lo spazio del pomeriggio di Canale 5. È Gemma Galgani ad occupare l’inizio del programma, con una apertura della Dama a Maurizio G. Dopo settimane di discussioni tra i due, ora è lei a cercare un riavvicinamento, cogliendo anche ‘tre piccioni’ con una fava. Perché di tutto ciò non sembrano contenti Gianni Sperti e Tina Cipollari. Pure Maurizio G. è parso favorevole ad una nuova possibilità con Gemma. Un ritrovato rapporto e due dispetti ai suoi principali detrattori rappresentano un bel colpo per la torinese.

Ma sulla figura dello stesso Maurizio aleggia Maria De Filippi, alla quale non si può nascondere nulla. La moglie di Costanzo afferma che ha delle prove che inchioderebbero quest’ultimo: “Tu stai facendo tutto questo solo per avere notorietà”, ma l’uomo smentisce. Intanto ecco un ritorno ed un abbandono, il tutto in simultanea. Per un Nicola Vivarelli che fa la sua ricomparsa, ecco un Gero che va via. Questa defezione provoca rammarico in Samantha Curcio, che dall’alto del suo trono avrebbe voluto approfondire la sua conoscenza.

Uomini e Donne, quanti intrighi e quanti intrecci

Ed ancora, ‘Uomini e Donne’ mostra anche le vicende di Massimiliano Mollicone, attorniato dalle belle Eugenia, Federica e Vanessa. E di Luca, che invece si barcamena tra Elisabetta, Angela ed Antonella. I cuori di entrambi sembrano battere per le ultime due.

La puntata registrata ha mostrato anche qualche frizione rispettivamente tra Luca e Biagio e Gianni Sperti e Maria Tona. Infine, c’è Giacomo che dimostra di stare provando qualcosa di importante con Claudia, a discapito di Martina, che comunque non sembra restarci male.