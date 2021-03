Test della personalità, qual è l’animale che vedete prima?

Questo test visivo permette di scoprire alcuni lati della vostra personalità, in base all’animale che colpisce prima la vostra attenzione.

Nell’immagine che vedete subito sopra troviamo diversi animali ed ogni persona che si approccia all’immagine può carpirne in un primo momento uno rispetto ad un altro. Questo perché la nostra attenzione di focalizza solo su una parte dell’immagine in un primo momento e solo soffermandoci ad osservare per un periodo di tempo più lungo possiamo scorgere anche le altre figure.

Ci sono psicologi che ritengono che questa tipologia d’immagine possa essere schermata dal nostro modo di vedere ed approcciarci al mondo. Difficile, invece, che possano offrire uno specchio di qualcosa che ci ha turbato in passato, poiché in quel caso servono delle immagini che non hanno una forma definita e che permettono al cervello di ricrearne una ricorrendo alla memoria di eventi e conoscenze passati.

Test della personalità, quale animale vedete per primo?

Le zebre

Se gli animali che scorgete in un primo momento sono le zebre, significa che siete delle persone che si trovano a proprio agio all’interno di un gruppo. Riuscite a legare con tutti e avete un ascendente particolare sulle persone. Siete convinti, inoltre, che proprio dalla collaborazione con un gruppo si ottengano i maggiori risultati.

Il leone

Se la prima cosa che avete visto è il leone, significa che siete persone con un ego molto pronunciato. Avete una forza d’animo invidiabile, siete testardi e non c’è nulla che possa ledere la vostra autostima. Imparate tutto molto in fretta, motivo per cui non vi serve e non vi interessa l’opinione e l’aiuto degli altri, questo vi rende poco adatti a lavorare in gruppo.

L’uccellino

Se il primo animale che avete visto è l’uccellino sul dorso della zebra, significa che siete delle persone metodiche, ordinate sino al maniacale. Non vi sfugge nemmeno la minima imperfezione perché cercate sempre di raggiungere la perfezione. Per farlo lavorate da soli e non siete adatti al lavoro di gruppo.

Leone e zebre

Se riuscite a vedere sia il leone che le zebre nello stesso momento, significa che siete persone in grado di svolgere più mansioni contemporaneamente. Non vi serve troppo impegno per fare qualcosa, poiché imparate in fretta tutto ciò che bisogna fare. Siete persone piene di energie e curiose, amate migliorare e scoprire cose nuove, siete dei perfetti leader.