Stasera in tv – The Good Doctor 4: gli episodi di oggi, 12 Marzo

La quarta stagione di The Good Doctor su Rai 2 sarà in onda questa sera in tv con gli episodi numero 8 e 9. Durante le puntate assisteremo al racconto (romanzato) di cosa è realmente accaduto e sta accadendo a causa dell’epidemia dovuta al Covid-19. La scelta di narrare il fenomeno si è rivelata vincente a livello di ascolti, tanto che la seconda parte della stagione, che verrà trasmessa in chiaro a partire da stasera, è stata invocata dai fan a gran voce sui social. Scopriamo insieme qualche anticipazione in più sui nuovi episodi del medical drama che andrà in onda alle ore 21.20 su Rai 2.

Trama The Good Doctor 4:

episodio 8, Genitorialità

I genitori di Lea le comunicano che hanno deciso di recarsi nella sua città per farle visita, notizia che la getta in uno stato di grande preoccupazione. Considerandoli ipercritici e all’antica, infatti, Lea è convinta che sua madre e suo padre non daranno la loro approvazione alla sua relazione con Shaun.

Lea si trova stretta anche da un’altra morsa: la continua e, apparentemente, immotivata pressione che le esercita Glassman. Ci sarà un confronto diretto fra i due e Glassman dovrà ammettere di non avere nulla contro Lea, ma di vederla come una minaccia alla stabilità emotiva di Shaun. Secondo il medico, la ragazza spezzerà il cuore del suo protetto prima o poi e questo non può che farlo preoccupare. Parallelamente, Shaun, Asher ed Enrique si occupano di Darya, una giovane atleta che rischia di non poter più essere una ginnasta. Poiché la dottoressa Lim si rifiuta di affrontare il suo problema, Claire si vede costretta a fare rapporto a Glassman.

Cast completo:

Freddie Highmore (Shaun Murphy);

Nicholas Gonzalez (Neil Melendez);

Antonia Thomas (Claire Browne);

Chuku Modu (Jared Kalu);

Beau Garrett (Jessica Preston);

Hill Harper (Marcus Andrews);

Richard Schiff (Aaron Glassman);

Tamlyn Tomita (Allegra Aoki);

Will Yun Lee (Alex Park);

Fiona Gubelmann (Morgan Reznick);

Christina Chang (Audrey Lim);

Paige Spara (Lea Dilallo);

Jasika Nicole (Carly Lever).

