Stasera in tv – Canzone segreta con Serena Rossi: ospiti e anticipazioni

Il nuovo show di Serena Rossi, Canzone segreta sarà in onda stasera in prima assoluta su Rai 1: ospiti e anticipazioni, oggi 12 Marzo

Canzone Segreta, nuovo show emotainment di Rai1, sarà condotto da Serena Rossi e andrà in onda a partire da oggi, 12 Marzo, in prima serata alle ore 21.25. Sorprese e ospiti d’eccezione provenienti dal panorama artistico italiano (e non solo) si alterneranno su una bianca poltrona, simbolo del programma. Scopriamo insieme gli ospiti della serata e qualche anticipazione sulla messa in onda dello show.

Canzone Segreta di Serena Rossi: uno show interamente dedicato ai sentimenti

Sono in tutto cinque le prime serate che la prima rete dedicherà al programma condotto dall’attrice Serena Rossi. I protagonisti principali della trasmissione saranno i sentimenti e le emozioni che gli ospiti proveranno durante la messa in onda. Un susseguirsi di sorprese e colpi di scena che sapranno mettere a nudo l’anima di personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo, del giornalismo, dello sport e del panorama artistico italiano in genere, spogliandoli della loro veste ufficiale e mettendoli a nudo nella loro semplicità di esseri umani. Personaggi assai noti, eppure dalle storie di vita per lo più sconosciute al grande pubblico si ritroveranno faccia a faccia con se stessi e con le loro emozioni più profonde. Un ritorno all’emotainment in piena regola quello di stasera, un genere relativamente poco trattato dalla Rai e riportato in auge principalmente da Mara Venier e dalla sua Domenica in.

Gli ospiti della prima serata:

l’attore Cesare Bocci,

Bocci, l’ex calciatore della Nazionale Marco Tardelli

l’attrice Veronica Pivetti,

il conduttore televisivo Carlo Conti,

l’attore Luca Argentero

l’attrice comica Virginia Raffaele.

