L’annuncio di Sileri sul lockdown: nuove restrizioni per Pasqua

Ancora novità importanti in Italia sul possibile lockdown con restrizioni in vista di Pasqua: parla nuovamente vice Ministro Pierpaolo Sileri

Molte regioni in Italia saranno in zona rossa in vista di Pasqua, questa è la novità importante nel mese di marzo per milioni di italiani. Così a Piazza Pulita è tornato a parlare il vice Ministro della Salute, Pierpaolo Sileri, che ha svelato: “Non credo che andremo incontro a un’Italia tutta rossa, ma sicuramente molte regioni cambieranno colore perché il trend è in netto peggioramento”. Poi ha aggiunto: “Credo che la quasi totalità delle Regioni passerà in zona arancione ed alcune in zona rossa. Serviranno restrizioni nel periodo di Pasqua, non credo a restrizioni più lunghe”.

Italia lockdown, Sileri parla di restrizioni a Pasqua

Scongiurato così il lockdown totale, ma si continuerà con le varie zone. Tante dovrebbero cambiare colore a partire da oggi, venerdì 12 marzo, tra cui anche Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna con una crescita esponenziale di casi positivi. Almeno un mese di nuove restrizioni per poi pensare così a vaccinare la maggior parte della popolazione in attesa di riaperture definitive. L’obiettivo resta quello di vaccinare soprattutto le fasce d’età più a rischio per evitare ancora molti morti. Un anno di pandemia con la via d’uscita che è ancora un po’ distante. In estate i miglioramenti saranno così noti grazie ai vaccini che continueranno ad essere somministrati subito dopo Pasqua in misura maggiore.