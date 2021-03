Rosita Celentano, arriva la conferma: l’addio ad Angelo Vaira

La figlia di Adriano Celentano, Rosita, ha confermato la fine della sua relazione, durata diversi anni, con Angelo Vaira.

Rosita Celentano, la figlia del celebre Adriano, ha concesso un’intervista al settimanale Diva e Donna, rivelando dei dettagli riguardo l’ultimo periodo della sua vita, durante il quale ha dovuto affrontare un momento molto difficile senza l’aiuto di nessuno al suo fianco.

Rosita ha parlato apertamente per la prima volta della rottura con Angelo Vaira, con il quale è stata insieme per ben cinque anni. I due hanno deciso di dirsi addio ormai un anno fa, prima del primissimo lockdown di marzo 2020. La figlia del Molleggiato ha quindi affrontato la quarantena da sola e sembra essere riuscita a gestire la separazione dal compagno con serenità, dichiarando che ognuno ha le sue responsabilità. “Credo sia stata casuale la tempistica. Doveva andare così tra me e Angelo e non voglio recriminare nulla, ognuno ha le sue responsabilità“, ha dichiarato la conduttrice.

Rosita Celentano, da sola durante la quarantena

La figlia d’arte ha parlato con il settimanale dei suoi genitori, che non vede da diverso tempo, precisamente da Natale 2019. Adriano Celentano e la moglie Claudia Mori si sono rifugiati nella villa di Campesone di Galbiate perché, a detta di Rosita, sua madre è terrorizzata dal virus. Così ha dovuto affrontare la quarantena con la sola compagnia dei suoi cani, Euphoria e Morphine.

Vicine a Rosita sono state anche l’amica Paola Neglia, che l’ha fatta avvicinare al taoismo e l’amica Morena, ma anche la cugina Alessandra Celentano, con la quale ha fatto diverse videochiamate durante la quarantena. “Mi ero persa per pigrizia e un po’ di superficialità. Sono tornata alla preghiera, sono in fase zen“, ha rivelato la figlia di Adriano Celentano e Claudia Mori che ha una lunga carriera alle spalle.