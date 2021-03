Marco Tardelli, la verità sulla storia con Moana Pozzi: cosa è successo

Oltre che per le sue prodezze sportive, Marco Tardelli ha fatto parlare di sé anche per un flirt con Moana Pozzi, che gli diede “8” come amatore. Ecco il retroscena.

Marco Tardelli, ex calciatore italiano, campione del mondo del 1982 in Spagna e bandiera della Juventus, dopo aver vestito le maglie di Inter e Pisa (quando era giovanissimo), nonché allenatore della Nazionale olimpica italiana nel 2000, è stato anche un rubacuori. ormai ha lasciato il campo (e la panchina), pur continuato a lavorare in ambito sportivo come opinionista, ma il suo vecchio flirt con Moana Pozzi fa ancora discutere…

Quelle indiscrezioni hot su Marco Tardelli e Moana Pozzi

In passato Marco Tardelli avrebbe avuto, tra le sue varie relazioni sentimentali, anche un flirt con l’ex pornodiva Moana Pozzi. Quest’ultima, in un suo libro-confessione, ha dato al fuoriclasse del pallone il voto “8” come amatore: “Trovavo eccitante il suo comportamento spontaneo e dolce come un ragazzo alle prime armi”, ha scritto Moana raccontando dei loro incontri hot. Per Tardelli una bella soddisfazione: proprio lui può vantare il voto più alto, a fronte di bocciature importanti come quella di Paulo Roberto Falcao, giudicato “sbrigativo”.

Tardelli, dal canto suo, riconosce di aver avuto donne molto belle al suo fianco. Del flirt con Moana Pozzi, però, non parla quasi mai. “Non rinnego niente – ha detto al riguardo -. Ma non mi sembra più il caso di parlarne. È passato tantissimo tempo e poi lei non c’è più”.

Sappiamo però che la sua liaison con Moana Pozzi è stata un vanto del figlio Nicola: “Da ragazzino si avvicinava a mia madre e le diceva: ‘Nonna, hai visto tuo figlio con la pornostar…’, e mia madre: ‘Stai zitto, schifoso’. E lui a insistere: ‘Io sono contento, me ne vanto’, e lei lo inseguiva con la scopa”, ha raccontato lo stesso Tardelli al Fatto Quotidiano.

