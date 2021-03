Marco Tardelli, chi è il campione del mondo ’82: età, foto, vita privata, carriera

Marco Tardelli è un allenatore di calcio ed ex calciatore, Campione del Mondo con la nazionale italiana nel 1982. Scopriamo di più su di lui.

Marco Tardelli è nato a Careggine, in provincia di Lucca, il 24 settembre 1954 ed è un allenatore di calcio ed ex calciatore che ha giocato come difensore e centrocampista. Viene ricordato per essere stato Campione del Mondo con la nazionale italiana nel 1982.

Tardelli è stato cinque volte campione d’Italia con la Juventus; con la squadra bianconera, per la quale ha giocato dal 1975 fino al 1985, ha vinto le tre principali competizioni UEFA, diventando uno dei primi tre giocatori, insieme ai compagni di squadra Antonio Cabrini e Gaetano Scirea, ad aver ottenuto tale record. Campione del Mondo nel 1982, è ricordato per l’esultanza con la quale festeggiò la rete in finale contro la Germania Ovest. “L’urlo di Tardelli” è inserito nell’immaginario collettivo calcistico a livello mondiale.

Marco Tardelli, il ritiro dal calcio e la vita privata

Nel 2004 un sondaggio online condotto dalla UEFA ha messo Marco Tardelli al 37° posto nella classifica dei migliori calciatori d’Europa degli ultimi cinquant’anni. L’ex calciatore, soprannominato Schizzo per il suo modo di giocare, ha giocato la sua ultima stagione al San Gallo nel 1987-88, scegliendo di proseguire con la carriera di allenatore. Prima si è occupato dell’Italia Under-16, poi della Under-21, come vice di Cesare Maldini, con il quale segue anche l’Italia.

Tardelli ha allenato l’Inter nel 2000, ma dopo una stagione negativa, passa al Bari. Diventa commissario tecnico dell’Egitto nel 2004 e passa poi ad allenare l’Arezzo e dal 2008 è vice nella guida dell’Irlanda. Ha due figli: Sara, una giornalista, avuta dalla prima moglie Alessandra, e Nicola, un modello nato dalla storia con la reporter Stella Pende. Dal 2016, Marco Tardelli è legato alla giornalista Myrta Merlino.